Небезпечні для країни: Португалія висилає 10 російських дипломатів

Дипломатам надається два тижні, щоб залишити територію Португалії

Португалія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, заявивши, що їхня діяльність суперечить національній безпеці країни. Про це повідомляє пресслужба МЗС Португалії.

«Сьогодні вдень уряд Португалії повідомив посла Російської Федерації про своє рішення оголосити персонами нон грата десять співробітників цієї дипломатичної місії, діяльність яких суперечить національній безпеці», – йдеться у повідомленні.

Дипломатам надається два тижні, щоб залишити територію країни.

П'ятого квітня одразу кілька держав повідомили про аналогічний крок. Таке рішення ухвалили Румунія, Словенія, Латвія (там також закривають два російські консульства – у Даугавпілсі та Лієпаї), Іспанія, Швеція та Естонія, яка також закриє російське генконсульство у Нарві.

Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

До слова, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією. Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.