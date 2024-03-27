Прокуратура повернула в державну власність стародавній Успенський собор у Каневі

Успенський собор – стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем

Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору

Суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття, який розташований у Каневі Черкаської області. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За позовом Смілянської окружної прокуратури Черкаської області суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття», – йдеться у повідомленні.

Генпрокуратура встановилва, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам’ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

«Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності. Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення», – йдеться у повідомленні.

Успенський собор – стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. У соборі служили панахиду за Тарасом Шевченком, коли привезли в Україну труну з його тілом. Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.

Наразі позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП) суд задовольнив.

Раніше повідомлялося, що прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка