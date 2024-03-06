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Микола Княжицький Народний депутат України

Заборона російської церкви в Україні. Нарешті є зрушення

glavcom.ua
«РПЦ напряму забороняється законом як організація, публічно проголошеними цілями якої є знищення нашої країни, та людей які тут живуть»
фото з відкритих джерел

«Українські релігійні організації, щоб не потрапити під обмеження, повинні розірвати зв’язки з РПЦ»

Комітет парламенту рекомендував Верховній Раді прийняти закон про заборону РПЦ.

Ми довго працювали над цим документом, наполегливо обговорювали кожну поправку, запрошували до співпраці представників церков та Держслужбу з питань етнополітики, щоб зробити Закон дієвим.

Коротко, про що вийшов законопроект:

  • РПЦ напряму забороняється законом як організація, публічно проголошеними цілями якої є знищення нашої країни, та людей які тут живуть;
  • під обмеження потрапляють також релігійні організації, які афілійовані з РПЦ. При чому це стосується всіх рівнів структури – не лише УПЦ МП, але й інші організації, які входять в структуру УПЦ МП;
  • українські релігійні організації, щоб не потрапити під обмеження, повинні розірвати зв’язки з РПЦ. Це можна зробити багатьма способами, і закон не забороняє жоден з них;
  • запроваджується процедура дослідження питання наявності ознак афілійованості українських релігійних організацій з забороненою РПЦ. Якщо такі ознаки будуть виявлені Держслужбою з етнополітики та свободи совісті, релігійна організація повинна усунути виявлені зв’язки. Якщо після надіслання приписів релігійна організація порушення не усунула, проти неї може бути відрите судове провадження по суті про ліквідацію організації;
  • всі зв’язки та контакти українських релігійних організацій з РПЦ мають стати прозорими, і здійснюватись під моніторингом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
  • надається визначення, що таке «ідеологія русского міра», і встановлюється можливість для застосування санкції проти релігійних організацій, які його пропагують;

На жаль, депутати та урядовці не підтримали нашу пропозицію внести в закон згадку про Томос та дозволити будь-яким стороннім організаціям називатись «православними» без згоди на це з боку Православної церкви в Україні. Але з огляду на той спротив, з яким ця ініціатива стикається, прийнята комітетом редакція надає ефективні інструменти для боротьби з використанням релігійного прикриття для ведення війни проти України.

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Джерело
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Теги: церква санкції Московська церква в Україні закон томос

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