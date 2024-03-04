Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу

Правоохоронця було впіймано напідпитку за кермом електромобіля Tesla

Прокурора відділу департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора Дмитра Романюка звільнено з посади за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Таке рішення 21 лютого ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, повідомляє «Главком».

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За матеріалами справи, під вечір 25 серпня 2023 року патрульні зупинили автівку прокурора на Дарницькій площі у Києві. Орієнтування на Tesla Романюка правоохоронці отримали по спецлінії «102». Під час бесіди з водієм патрульні запідозри у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прокурору було запропоновано пройти медобстеження, яке підтвердило у нього 2,02 проміле алкоголю. Далі поліціянти склали адмінпротокол за п’яне кермування, який нині розглядається столичним судом.

У своїх поясненнях інспектори поліції зазначили: під час зупинки Tesla поведінка прокурора була коректною та пристойною. Жодних висловлювань принизливого або образливого характеру Дмитро Романюк не робив. В цілому, як зауважили патрульні, прокурор поводився толерантно, стримано та ввічливо.

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Сам же порушник розповів дисциплінарційній комісії, що того дня відчував психологічну тривогу і не планував їхати додому на автомобілі. Тому після роботи вирішив зняти стрес у місцевій кав’ярні, де вживав спиртне. Однак корективи внесла затяжна повітряна тривога, яку кілька разів лунала у столиці.

Прокурор пояснив: мешкає на лівому березі Києва, і під час повітряної тривоги неможливо було викликати таксі. Щоб встигнути до комендантської години повернутися додому, він напідпитку сів за кермо Tesla.

«Дії Романюка, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (з перевищенням допустимих норм у більш ніж десять разів), призвели до дискредитації особи прокурора, завдали шкоди його репутації та авторитету прокуратури. Грубе порушення правил прокурорської етики відбулось, оскільки Романюком проігноровано етичні норми, які є основоположними нормами поведінки прокурора, зокрема, й з огляду на невиправдане затягування прокурором проходження освідування на стан сп’яніння», – наголосила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Комісія також з’ясувала: окрім прокурора Романюка, у салоні автівки перебувала його колега. Визнання вини у скоєному проступку прокурора Романюка Комісія розцінила як намагання пом’якшити свою відповідальність попри беззаперечні та неспростовні докази його вини.