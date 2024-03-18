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Поліція викрила школяра, який шантажував підлітків їхніми інтимними фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поліція викрила школяра, який шантажував підлітків їхніми інтимними фото
На каналі хлопець поширював особисті дані підлітків, а за видалення таких публікацій вимагав у неповнолітніх гроші
фото з відкритих джерел

14-річний киянин адміністрував Telegram-канал, де публікував фото порнографічного характеру інших підлітків

Правоохоронці викрили школяра, який адміністрував Telegram-канал із забороненим контентом, зокрема порнографічного характеру. За видалення таких публікацій він вимагав гроші. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Черкаські правоохоронці отримали повідомлення від батьків про те, що в одному з Telegram-каналів розповсюджені фотографії їхніх дітей та інша особиста інформація. Після публікування таких постів адміністратор вимагав з дітей гроші за їх видалення.

На каналі хлопець поширював особисті дані підлітків, а за видалення таких публікацій вимагав у неповнолітніх гроші
На каналі хлопець поширював особисті дані підлітків, а за видалення таких публікацій вимагав у неповнолітніх гроші
фото: Facebook/Поліція Черкаської області
В одному з Telegram-каналів розповсюджені фотографії їхніх дітей
В одному з Telegram-каналів розповсюджені фотографії їхніх дітей
фото: Facebook/Поліція Черкаської області

Працівники кіберполіції спільно з правоохоронцями Черкащини встановили правопорушника – ним виявився 14-річний киянин.

«Побачив, що дуже багато тих каналів було. Думаю, створю такий же. Потім почали якісь гроші з'являтися», – пояснював підліток.

Правопорушником виявився 14-річний киянин
Правопорушником виявився 14-річний киянин
фото: Facebook/Поліція Черкаської області

Поліціянти провели обшук за місцем проживання підлітка. Слідчі вилучили мобільний телефон хлопця та інші докази. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301-1 Кримінального кодексу України – Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, у Черкасах мати розбещувала власну дитину. Зокрема, вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. Надалі збувала виготовлені матеріали за гроші. Жінці призначено покарання у вигляді вісім років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 15-річна дівчина створила в одному з месенджерів канал, де розміщувала фото та відео неповнолітніх мешканців міста Суми та Сумської області з ознаками дитячої порнографії.

Читайте також: У мешканця Київщини виявлено понад 100 тис. файлів дитячої порнографії
Теги: діти школярі соцмережі поліція Черкащина

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