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Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні
Новинський винайняв відомого юриста та лобіста, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити Московську церкву
фото: Вадим Новинский/Facebook

Американський лобіст звернувся до нардепів зі звинуваченнями та погрозами через наміри заборонити УПЦ МП

У п’ятницю, 15 березня, керівники українського парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк та всі депутати Верховної Ради отримали листа з погрозами від юридичної компанії «Амстердам та партнери». Лист, який оприлюднив народний депутат Володимир В’ятрович, підписаний Робертом Амстердамом – лобістом, якого підсанкційний олігарх Вадим Новинський винайняв захищати інтереси УПЦ МП.

«Для мене цей лист із погрозами, який з’явився незабаром після ухвалення комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні», – зазначив нардеп.

Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні фото 1
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні фото 2
фото: Володимир В’ятрович/Facebook

Амстердам звернувся до парламентарів як «міжнародний юридичний радник» УПЦ МП. Починається лист зі звинувачень («посилюється ваша атака на УПЦ») і погроз («це наражає вас особисто на юридичну відповідальність у країнах по всьому світу», «а також можливі кримінальні покарання»).

Лобіст Новинського переконаний, що «український уряд надає перевагу націоналістичній політиці над верховенством права», буквально влаштовуючи проти УПЦ МП «кампанії терору», не дозволяючи служити навіть по хатах – приватно, чим повертає нас у «сталінські часи». «Наша компанія задокументувала численні випадки допитів єпископів і парафіян, заарештованих за фальшивими та сфабрикованими звинуваченнями», – наголосив він.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Наприкінці жовтня Роберт Амстердам закликав депутатів Верховної Ради не голосувати за заборону УПЦ МП, а також пригрозив їм кримінальним переслідуванням в інших країнах. Він заявив про «утиски й незаконне переслідування вірян», а Православну церкву України він назвав «розкольницькою».

Як раніше повідомлялося, московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП. Він – відомий у США юрист-міжнародник, професор права й заступник декана в Університеті Пенсильванії, а також старший радник в юридичній компанії Amsterdam & Partners. Американця, година роботи якого коштує $1400, найняв екснардеп Вадим Новинський.

Юрист пояснив свою мотивацію тим, що якщо Рада заборонить УПЦ МП, то це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини. В інтересах московських попів лобіст вже звернувся до: Білого дому; Департаменту Державного управління релігійної свободи; Офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа; Офісів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Берк-Вайт опублікував велику статтю під заголовком «Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання». В ній він стверджує, що заборона є обмеженням прав вірян, а також запевняє, що УПЦ МП повністю відокремлена від РПЦ. Крім того, юрист критикує підозри СБУ проти священників (хоча від початку повномасштабної війни викрито на співпраці з окупантами понад 60 представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити).

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.

Читайте також: Новинський запустив у США та Британії кампанію підтримки Московської церкви
Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні Вадим Новинський православна церква Україна Вадим Новинский Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко законопроєкт

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