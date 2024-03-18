Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні

Американський лобіст звернувся до нардепів зі звинуваченнями та погрозами через наміри заборонити УПЦ МП

У п’ятницю, 15 березня, керівники українського парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк та всі депутати Верховної Ради отримали листа з погрозами від юридичної компанії «Амстердам та партнери». Лист, який оприлюднив народний депутат Володимир В’ятрович, підписаний Робертом Амстердамом – лобістом, якого підсанкційний олігарх Вадим Новинський винайняв захищати інтереси УПЦ МП.

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«Для мене цей лист із погрозами, який з’явився незабаром після ухвалення комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні», – зазначив нардеп.

фото: Володимир В’ятрович/Facebook

Амстердам звернувся до парламентарів як «міжнародний юридичний радник» УПЦ МП. Починається лист зі звинувачень («посилюється ваша атака на УПЦ») і погроз («це наражає вас особисто на юридичну відповідальність у країнах по всьому світу», «а також можливі кримінальні покарання»).

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Лобіст Новинського переконаний, що «український уряд надає перевагу націоналістичній політиці над верховенством права», буквально влаштовуючи проти УПЦ МП «кампанії терору», не дозволяючи служити навіть по хатах – приватно, чим повертає нас у «сталінські часи». «Наша компанія задокументувала численні випадки допитів єпископів і парафіян, заарештованих за фальшивими та сфабрикованими звинуваченнями», – наголосив він.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Наприкінці жовтня Роберт Амстердам закликав депутатів Верховної Ради не голосувати за заборону УПЦ МП, а також пригрозив їм кримінальним переслідуванням в інших країнах. Він заявив про «утиски й незаконне переслідування вірян», а Православну церкву України він назвав «розкольницькою».

Як раніше повідомлялося, московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП. Він – відомий у США юрист-міжнародник, професор права й заступник декана в Університеті Пенсильванії, а також старший радник в юридичній компанії Amsterdam & Partners. Американця, година роботи якого коштує $1400, найняв екснардеп Вадим Новинський.

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Юрист пояснив свою мотивацію тим, що якщо Рада заборонить УПЦ МП, то це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини. В інтересах московських попів лобіст вже звернувся до: Білого дому; Департаменту Державного управління релігійної свободи; Офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа; Офісів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Берк-Вайт опублікував велику статтю під заголовком «Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання». В ній він стверджує, що заборона є обмеженням прав вірян, а також запевняє, що УПЦ МП повністю відокремлена від РПЦ. Крім того, юрист критикує підозри СБУ проти священників (хоча від початку повномасштабної війни викрито на співпраці з окупантами понад 60 представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити).

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.