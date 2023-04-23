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Над Маріуполем активізувалася ворожа авіація (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Над Маріуполем активізувалася ворожа авіація (відео)
У Маріуполі помічено активність російської авіації
фото: скріншот з відео

У небі над Маріуполем спостерігають ґвинтокрили

У Маріуполі понад морем спостерігають активізацію ворожої авіації, а саме – ґвинтокрилів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як два ґвинтокрили пролітають над морем у Маріуполі.

Петро Андрющенко зазначив, що авіація рухається через Новоазовський район та летить далі у напрямку Волновахи та Вугледару.

Нагадаємо, що нещодавно опублікували фотографії зруйнованого Маріуполя.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: авіація інфраструктура населення відео Маріуполь

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