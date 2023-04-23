Над Маріуполем активізувалася ворожа авіація (відео)

У небі над Маріуполем спостерігають ґвинтокрили

У Маріуполі понад морем спостерігають активізацію ворожої авіації, а саме – ґвинтокрилів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як два ґвинтокрили пролітають над морем у Маріуполі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Петро Андрющенко зазначив, що авіація рухається через Новоазовський район та летить далі у напрямку Волновахи та Вугледару.

Нагадаємо, що нещодавно опублікували фотографії зруйнованого Маріуполя.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.