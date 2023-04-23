Чому не починається контрнаступ ЗСУ: Міноборони Естонії назвало основну перешкоду

Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі

Найбільшою перешкодою для початку контрнаступу Збройних сил України є дощова погода. При цьому до початку активних бойових дій пройде щонайменше місяць. Таку думку в інтерв'ю висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

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«Якщо послухати думки, (що звучали на базі «Рамштайн», – ред.), то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два», – сказав Певкур.

За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

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«Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція (країн, які надали Україні танки, – ред.) Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода», – зазначив він.

На його думку, «погода досить дощова», і це ускладнює пересування важкої техніки.

«Українці швидше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій», – уточнив Певкур.

Раніше глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить військові операції обох сторін конфлікту.