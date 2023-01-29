Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Противник зазнає втрат, але навіть вилікувати своїх поранених не здатен – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Противник зазнає втрат, але навіть вилікувати своїх поранених не здатен – Генштаб
Українські воїни боронять рідну землю
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 січня

Триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 січня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів  райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове -Донецької.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого ПВК «Вагнер». Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: ЗСУ Генштаб ВІЛ/СНІД

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська федерація загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб
Вчора, 18:54
Артилеристи показали, як знищили групу «вагнерівців» у полі (відео)
Артилеристи показали, як знищили групу «вагнерівців» у полі (відео)
27 сiчня, 20:17
Обстріл Куп’янська та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Обстріл Куп’янська та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах
27 сiчня, 09:53
У ніч на 26 січня загарбники запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
26 сiчня, 13:46
підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три склади боєприпасів противника
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по позиціях ворога – Генштаб
25 сiчня, 18:25
США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ
США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ
25 сiчня, 17:18
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
25 сiчня, 14:42
Генерал віддав усі кошти зі спадщини на ЗСУ
Залужний пожертвував $1 млн для армії
24 сiчня, 22:30
на Запорізькому напрямку російські окупанти ведуть оборонні дії
Наступ росіян у Запорізькій області захлинувся – ISW
24 сiчня, 08:11

Події в Україні

Противник зазнає втрат, але навіть вилікувати своїх поранених не здатен – Генштаб
Противник зазнає втрат, але навіть вилікувати своїх поранених не здатен – Генштаб
Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу
Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу
В Молдові перекинувся автобус з українцями
В Молдові перекинувся автобус з українцями
«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси
«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси
Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)
Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
9802
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
8360
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
8167
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
5545
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
27 сiчня, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту