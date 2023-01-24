Наступ росіян у Запорізькій області захлинувся – ISW

Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області

Спроба вести наступ в Запорізькій області, здійснена російськими окупантами в останні три дні, судячи з усього, провалилася. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, незважаючи на постійні заяви одного російського окупаційного чиновника», – йдеться у матеріалі.

ISW має на увазі заступника голови «адміністрації» окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова, але інформацію про захоплення кількох сіл за 30 км на південь від Запоріжжя поширювали з коментарями й інші російські джерела.

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«Окупаційний чиновник, можливо, проштовхує розповідь про тактичні успіхи Росії в Запорізькій області, щоб створити позитивні наративи, щоб відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті», – зазначили аналітики.

Крім того, тепер і російські військові блогери повідомляють, що українські сили утримали лінію оборони.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також йдеться, що на Запорізькому напрямку російські окупанти ведуть оборонні дії.