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ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб
Російська федерація загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
фото Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на 18:00 28 січня

Триває 339-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 січня.

Ворожі удари по Україні

Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

Успіхи ЗСУ

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Теги: росія ЗСУ війна Генштаб деокупація

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