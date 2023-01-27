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Артилеристи показали, як знищили групу «вагнерівців» у полі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Артилеристи показали, як знищили групу «вагнерівців» у полі (відео)
фото ілюстративне

Результатом роботи похвалилася 45 окрема артилерійська бригада

Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК «Вагнера» та знищили частину окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Кадри майстерного зменшення кількості особового складу ПВК «Вагнера», – йдеться у повідомленні.

Де саме захисники ліквідували окупантів, не повідомили. Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади.

До відома, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Про це повідомляє The New York Times, спираючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Нагадаємо, триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та сім  ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів російської федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

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Теги: розвідка окупанти Херсон цвинтар населення ПВК Вагнера відео ЗСУ війна

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