Артилеристи показали, як знищили групу «вагнерівців» у полі (відео)

Результатом роботи похвалилася 45 окрема артилерійська бригада

Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК «Вагнера» та знищили частину окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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«Кадри майстерного зменшення кількості особового складу ПВК «Вагнера», – йдеться у повідомленні.

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Де саме захисники ліквідували окупантів, не повідомили. Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади.

До відома, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Про це повідомляє The New York Times, спираючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Нагадаємо, триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та сім ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів російської федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.