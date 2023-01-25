США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ

Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк

Сполучені Штати Америки у рамках військової допомоги мають намір відправити в Україну замість 10, – 31 танк Abrams. Про це повідомила репортер Bloomberg у Білому домі Дженніфер Якобс у Twitter.

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«Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на 400 мільйонів доларів», – повідомила Якобс з посиланням на джерела.

BREAKING: Biden admin will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, sources told @ACapaccio Будь ласка, читайте текст після реклами January 25, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Варто зауважити, що ще тиждень тому у Пентагоні заявляли про те, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.