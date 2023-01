США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ

Сполучені Штати Америки у рамках військової допомоги мають намір відправити в Україну замість 10, – 31 танк Abrams. Про це повідомила репортер Bloomberg у Білому домі Дженніфер Якобс у Twitter.

«Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на 400 мільйонів доларів», – повідомила Якобс з посиланням на джерела.

