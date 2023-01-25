США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ
Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк
Сполучені Штати Америки у рамках військової допомоги мають намір відправити в Україну замість 10, – 31 танк Abrams. Про це повідомила репортер Bloomberg у Білому домі Дженніфер Якобс у Twitter.
«Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на 400 мільйонів доларів», – повідомила Якобс з посиланням на джерела.
BREAKING: Biden admin will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, sources told @ACapaccio— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 25, 2023
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.
Варто зауважити, що ще тиждень тому у Пентагоні заявляли про те, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.
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