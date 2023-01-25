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США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США збільшили кількість танків Abrams, які готові відправити ЗСУ
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк

Сполучені Штати Америки у рамках військової допомоги мають намір відправити в Україну замість 10, – 31 танк  Abrams. Про це повідомила репортер Bloomberg у Білому домі Дженніфер Якобс у Twitter.

«Адміністрація президента США Джо Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на 400 мільйонів доларів», – повідомила Якобс з посиланням на джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Варто зауважити, що ще тиждень тому у Пентагоні заявляли про те, що передача Україні Abrams не має сенсу, оскільки таку техніку важко обслуговувати.

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Теги: Адміністрація Президента США танки війна ЗСУ

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