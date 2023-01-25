Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара

Українські захисники виконали основне завдання: не дали противнику системно прорватися на Донецькому напрямку

Українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі AFP.

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За його словами, захисники України займуть нові позиції в околицях міста. «Після місяців інтенсивних боїв, за останні тижні українська армія залишила (Соледар, – ред.) та відійшла на околиці міста на підготовлені позиції», – заявив він.

Водночас полковник розповів Суспільному, що Сили оборони відведені для збереження життя особового складу.

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За словами Череватого, українські захисники виконали основне завдання: не дали противнику системно прорватися на Донецькому напрямку і вийти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

«(ЗСУ, – ред.) вибили максимально сил, в першу чергу живу силу особового складу, виснажили ворога», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут.