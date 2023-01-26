ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом

У ніч на 26 січня загарбники запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе

Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах

Загарбники у ніч на 26 січня запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе, щоб виснажити українську систему ППО, і розраховують, що Україна після цього не зможе збивати їхні дорогі ракети. Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Речниця повідомила, що безпілотники окупантів були збиті у Кіровоградській та Черкаській областях. РФ намагалася атакувати ними об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

За словами Гуменюк, Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах. При цьому країна-агресорка запускає їх хвилями, щоб визначити розташування української ППО.

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Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, постраждали об'єкти енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.