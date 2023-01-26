Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
У ніч на 26 січня загарбники запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе
Фото: AP

Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах

Загарбники у ніч на 26 січня запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе,  щоб виснажити українську систему ППО, і розраховують, що Україна після цього не зможе збивати їхні дорогі ракети. Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця повідомила, що безпілотники окупантів були збиті у Кіровоградській та Черкаській областях. РФ намагалася атакувати ними об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

За словами Гуменюк, Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах. При цьому країна-агресорка запускає їх хвилями, щоб визначити розташування української ППО.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, постраждали об'єкти енергетики. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив  голова Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

Читайте також: Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
Теги: росія окупанти Україна безпілотник ЗСУ обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
23 грудня, 2022, 05:56
У РФ почастішали падіння військових літаків через поганий технічний стан та погану підготовку пілотів
Авіаексперт спрогнозував, що буде з виробництвом важких бомбардувальників у РФ
19 грудня, 2022, 14:09
Заяви колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера неабияк схвилювали росіян
Кіссінджер показав чого боїться Кремль
19 грудня, 2022, 11:48

Події в Україні

Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ (відео)
Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ (відео)
«Укренерго» запровадило аварійні відключення після ракетних ударів: деталі
«Укренерго» запровадило аварійні відключення після ракетних ударів: деталі
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
Росія атакувала енергооб’єкти України: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація
Росія атакувала енергооб’єкти України: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
На Запоріжжі підполковник СБУ може сісти довічно за держзраду (фото)
На Запоріжжі підполковник СБУ може сісти довічно за держзраду (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
На Київщині лунають вибухи
22K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
9657
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9141
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого

Новини

Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
26 сiчня, 14:04
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту