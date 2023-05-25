Провів за ґратами 16,5 років: суд звільнив довічно ув'язненого Володимира Панасенка

Львів'янин Володимир Панасенко не визнає своєї провини та буде боротися за справедливість далі

Володимир Панасенко зміг звільнитися з ув’язнення через тяжку хворобу

У зв'язку з хворобою Вінницький апеляційний суд звільнив від довічного позбавлення волі та подальшого відбування покарання львів'янина Володимира Панасенка. Він перебував у в'язниці 16 з половиною років. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

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Відразу з моменту призначення на посаду Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв на особистий контроль справу Володимира Панасенка, який був засуджений до довічного позбавлення волі.

За зверненням дочки ув’язненого, Тетяни Панасенко, омбудсман здійснював заходи з метою звільнення Панасенка у зв’язку з хворобою, яка не дозволяла останньому відбувати покарання в місцях позбавлення волі.

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Так, зокрема працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з метою дотримання процесуальних прав засудженого, здійснювали численні моніторингові виїзди на засідання Вінницького апеляційного суду, який розглядав апеляційну скаргу Володимира Панасенка на відмову суду першої інстанції звільнити його від покарання за хворобою.

Крім цього, з метою звільнення довічно засудженого за станом здоров’я Омбудсман направляв подання та листи до Офісу Генерального прокурора. В поданні Уповноваженого була висловлена позиція останнього, зокрема щодо ризиків для життя чоловіка у разі продовження його перебування в місцях позбавлення волі. Серед іншого, Омбудсман надав доручення відповідному структурному підрозділу Секретаріату Уповноваженого – НПМ, який здійснив моніторинговий візит до установи відбування покарання Володимиром Панасенком.

Під час такого візиту було встановлено наявні порушення, пов’язані з неналежними умовами перебування ув’язнених у вказаній установі (в тому числі Панасенка, що, зокрема, прямо впливало на його стан здоров’я та неможливість продовження відбування покарання останнім в місцях несвободи).

У зв’язку з цим, Уповноважений надав захисникам Володимира висновок візиту НПМ, якому серед іншого була надана оцінка судом апеляційної інстанції.

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23 травня 2023 року Вінницький апеляційний суд постановив звільнити Володимира Панасенка від подальшого відбування покарання – довічного позбавлення волі.

«Я всі шістнадцять з половиною років не визнавав своєї провини і не визнаю. Я боровся за своє життя і свободу з першого дня затримання. Я дуже дякую своїй сім'ї, яка всі ці роки на мене чекала, наповнювали життям. Давали мені віру, що у світі більше порядних людей. Так само хочу подякувати Вінницькому апеляційному суду. Там є судді, які керуються верховенством права і законом», – говорить Володимир Панасенко.

Зазначимо, що за ґратами Володимир Панасенко опинився у 2006 році. 27 листопада його затримали й звинуватили у тому, що він є замовником замаху на життя свого ділового партнера – директора львівського ринку «Шувар» Романа Федишина. Його автомобіль було підірвано. Сам Федишин у цей час був на відстані та отримав легкі тілесні ушкодження. Втім, внаслідок вибуху загинула випадкова перехожа –14-річна школярка. 2008 року Апеляційний суд Львівської області та 2009-го Верховний Суд України засудили Панасенка до довічного позбавлення волі..