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Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео)
Молодь розважалася в стародавній будівлі
фото: скрін із відео з соцмереж

Дискотека була благодійною акцією студентів: збирали кошти на кулемет для свого однокурсника, який нині воює в Бахмуті

Студенти Українського католицького університету у Львові під пісню «Дорога до пекла» AC/DC влаштували дискотеку в Будинку вчених. У своєму Telegram-каналі екснардеп Ігор Мосійчук оприлюднив відповідний відеоролик.

У коментарі «Главкому» директор львівського Будинку вчених Василь Мастикаш розповів деталі вечірки.

«Вечірку проводив католицький університет: це була благодійна акція для ЗСУ. Гроші зібрані для їхнього однокурсника, який зараз у Бахмуті воює. Студенти зібрали кошти для кулемета своєму товаришу», – пояснив директор.

Молодь влаштувала справжню дискотеку – і багатьом це не сподобалося. Мовляв, для Львова війни в країні просто немає.

«Як це все розуміти? Війна скінчилася?» – підписав відео Мосійчук.

Така поведінка співвітчизників не на жарт обурила деяких українців.

На думку більшості, такі вечірки під час страшної війни зовсім не на часі.

Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео) фото 1
Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео) фото 2

Інші вважають, що студентам, які мають відстрочення від мобілізації, можна дати змогу відпочити.

Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео) фото 3

Нагадаємо, у цій же будівлі в річницю Голодомору у 2021 році під час вшанування жертв Голодомору відбулась скандальна «Голодна туса» чернівецького блогера Олександра Заліска. Згодом стали відомі скандальні деталі.

Після інциденту раптово помер директор Будинку вчених, де блогери влаштували скандальну вечірку.

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Теги: молодь Львів університет відео благодійність студенти

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