Британія дасть далекобійні ракети, СБУ оголосила підозру екснардепам. Головне за 11 травня

У Великій Британії вважають, що передача Storm Shadow зміцнить оборону України, особливо у розрізі захисту критичної інфраструктури.

Україна отримає далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow, Резніков розповів, чого очікувати від ЗСУ цього року, СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів»,Зеленський розповів про втрати в ЗСУ. Ці та інші події 11 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Передача Україні далекобійних ракет: офіційна заява Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. Про це він повідомив в Палаті громад,

Резніков розповів, чого очікувати від ЗСУ цього року

Перемога України цього року можлива, проте для цього потрібна допомога Заходу. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає El Mundo. Міністр зазначив, що у 2023-му Україна планує переламати хід війни. І додав, що з допомогою озброєння, яке Україна отримує від партнерів, вона виконує місію, задля якої створювали НАТО.

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«Кішки-мишки» з Венеційською комісією. На які вердикти очікувати Україні

Найближчими днями очікуються важливі новини від Венеційської комісії. Вона має оприлюднити свій висновок щодо реформи Конституційного суду України. Ця реформа є одним з останніх формальних критеріїв, які Україна зобов’язалася виконати після отримання кандидатства на членство в Євросоюзі.

СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів»

Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму

Народні депутати обговорили стратегію першочергових кроків після звільнення Криму від російських загарбників. Вона полягає у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Контрнаступ ЗСУ. В окупантів на півдні почалась паніка

Російські загарбники не знаючи, звідки може початись український наступ, розпорошують свої сили на кілька напрямків. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зеленський розповів про втрати в ЗСУ

Військово-політичне керівництво України ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, триває 442-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.