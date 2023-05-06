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«Держава стоїть, бо ви воюєте гідно»: Зеленський привітав піхотинців

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Держава стоїть, бо ви воюєте гідно»: Зеленський привітав піхотинців
Із нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди
фото: Офіс президента

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві

У День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки. Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, інформує Офіс президента.

«Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. Механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові військові частини і підрозділи… Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, а отже – саме ви є джерелом міцності для всієї нашої України, для всіх, хто бʼється заради нашої держави. Держава стоїть міцно, бо ви воюєте гідно – разом із усіма українськими силами оборони та безпеки! Я дякую вам за це!» – сказав глава держави, звертаючись до воїнів.

Президент зазначив, що для нього велика честь вітати їх з Днем піхоти, а також честь щодня представляти наших воїнів у відносинах зі світом.

«Щоразу, коли Україна говорить зі світом, бойові здобутки, які нашій державі дають наші воїни, є надзвичайно важливим і переконливим аргументом», – зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що світові не просто позбуватись багатолітніх ілюзій про нібито нездоланну Росію, але українські воїни, зокрема піхотинці, долають це начебто непереможне зло, і своєю стійкістю та сміливістю змінюють історію, об’єднуючи світ довкола України.

«Щоразу, коли я повертаюся з різних відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. Це говорить, що світ вірить у вас, наші воїни, вірить в Україну! І це – завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці й Україна – нездоланні!» – наголосив президент.

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Глава держави зазначив, що великі воїни віддали своє життя, щоб Україна жила і перемагала.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв, які віддали своє життя заради свободи і незалежності України.

«Український піхотинцю! Що б не робив цей ворог, ви – сильніші! Так, наш шлях попереду – непростий, він теж складний, як шлях минулорічний. Проте зараз Україна значно міцніша, ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу і незалежність нашої держави. Ба більше – зараз Україна міцніша, ніж в будь-який інший час протистояння із цією імперією. Наш час – це час для перемоги!» – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави побажав піхотинцям і надалі бути надійною, незламною основою героїчної оборони України.

«Знищуйте окупанта всюди, де це можливо і неможливо! Хай звільнення нашої рідної української землі стане особистим успіхом кожного і кожної з вас. Успіхом, за який вам будуть дякувати всі наступні покоління, ваші діти, ваші онуки, всі українці. Україна – переможе!» – сказав Володимир Зеленський.

Із нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання  Герой України з врученням ордена «Золота зірка» присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченко.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 по 2018 роки. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади.

Виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також глава держави передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Нагороди з рук президента також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».

Крім того, почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Глава держави вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів.

У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував президентові шеврон і планкетку його бригади.

Нагадаємо, західні партнери передадуть Україні ще більше потужної зброї для захисту своїх території від російських загарбників. Про це повідомив президент України за результатами закордонних візитів до Гельсінки та Гааги.

 

 

 

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