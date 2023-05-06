«Держава стоїть, бо ви воюєте гідно»: Зеленський привітав піхотинців

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві

У День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки. Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, інформує Офіс президента.

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«Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. Механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові військові частини і підрозділи… Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, а отже – саме ви є джерелом міцності для всієї нашої України, для всіх, хто бʼється заради нашої держави. Держава стоїть міцно, бо ви воюєте гідно – разом із усіма українськими силами оборони та безпеки! Я дякую вам за це!» – сказав глава держави, звертаючись до воїнів.

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Президент зазначив, що для нього велика честь вітати їх з Днем піхоти, а також честь щодня представляти наших воїнів у відносинах зі світом.

«Щоразу, коли Україна говорить зі світом, бойові здобутки, які нашій державі дають наші воїни, є надзвичайно важливим і переконливим аргументом», – зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що світові не просто позбуватись багатолітніх ілюзій про нібито нездоланну Росію, але українські воїни, зокрема піхотинці, долають це начебто непереможне зло, і своєю стійкістю та сміливістю змінюють історію, об’єднуючи світ довкола України.

«Щоразу, коли я повертаюся з різних відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. Це говорить, що світ вірить у вас, наші воїни, вірить в Україну! І це – завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці й Україна – нездоланні!» – наголосив президент.

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Глава держави зазначив, що великі воїни віддали своє життя, щоб Україна жила і перемагала.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв, які віддали своє життя заради свободи і незалежності України.

«Український піхотинцю! Що б не робив цей ворог, ви – сильніші! Так, наш шлях попереду – непростий, він теж складний, як шлях минулорічний. Проте зараз Україна значно міцніша, ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу і незалежність нашої держави. Ба більше – зараз Україна міцніша, ніж в будь-який інший час протистояння із цією імперією. Наш час – це час для перемоги!» – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави побажав піхотинцям і надалі бути надійною, незламною основою героїчної оборони України.

«Знищуйте окупанта всюди, де це можливо і неможливо! Хай звільнення нашої рідної української землі стане особистим успіхом кожного і кожної з вас. Успіхом, за який вам будуть дякувати всі наступні покоління, ваші діти, ваші онуки, всі українці. Україна – переможе!» – сказав Володимир Зеленський.

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Із нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченко.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 по 2018 роки. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади.

Виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також глава держави передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Нагороди з рук президента також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».

Крім того, почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Глава держави вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів.

У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував президентові шеврон і планкетку його бригади.

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Нагадаємо, західні партнери передадуть Україні ще більше потужної зброї для захисту своїх території від російських загарбників. Про це повідомив президент України за результатами закордонних візитів до Гельсінки та Гааги.