«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення

Як зазначають російські партизани, їхня країна вже дозріла до змін

Російські партизани, які розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, записали нове звернення і пояснила доки збираються воювати. Бійці «Російського добровольчого корпусу» оприлюднили нове звернення.

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«Незабаром у Росії не буде людини, чий знайомий не втратив життя на цій злочинній війні. Щоб її закінчити, треба бити ворога на окупованій ним території. Війна триватиме, доки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають російські партизани, їхня країна вже дозріла до змін, а найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій.

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«Країна дозріла для змін. Країна дозріла для визволення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Білгород. Їх негласному поклику слідує Російський Добровольчий Корпус, який взяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини. Мирне населення може не турбуватися: РДК не воює із цивільними. Будь-яка допомога своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей та кінець ганьби», – зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки.За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Також Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.