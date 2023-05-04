Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми

До Саакашвілі запросили реабілітолога та розпочали важливі для покращення здоров'я процедури

Лікар не підтвердив важкий стан політика, а також те, що він «на волосину від смерті»

Життю експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі зараз нібито нічого не загрожує, але у нього можуть бути ускладнення через відмову від повноцінного лікування. Про це заявив директор тбіліської клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе. Про це пише видання Іnterpressnews.

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Раніше Саакашвілі написав у своїх соцмережах, що чергове знепритомнів і був «на волосину від смерті». Мати політика заявила, що її син перебуває у тяжкому стані і «перетворився на скелет».

«Його стан не вважається важким… У пацієнта відзначаються загальна слабкість, запаморочення, періодична втрата рівноваги, і це не дивно. Очікується, що втрата свідомості може повторитися, оскільки він не харчується повноцінно. Ми не можемо провести повноцінне лікування, виходячи з того, що пацієнт відмовляється від нього», – розповів лікар.

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За останні дні клінічний перебіг хвороби у Михайла Саакашвілі не змінився. «Усі параметри, гемодинамічні та респіраторні показники, в межах норми», – сказав Зураб Чхаїдзе.

За словами Чхаїдзе, співробітники клініки не раз обговорювали із самим пацієнтом та його родичами покращення раціону та додавання до нього калорій, але «нічого не змінюється». Саакашвілі, зазначає лікар, погоджується лише на симптоматичне лікування, відмовляючись від повноцінного медикаментозного курсу, через що йому можуть загрожувати ускладнення.

«Вчора ми запросили реабілітолога та розпочали важливі для покращення здоров'я процедури, на що пацієнт дав згоду. Сподіваюся, що ці процедури не припиняться, і пацієнт пройде список призначень до кінця», – сказав директор клініки.

Раніше клініка «Вівамед» запропонувала мін'юсту Грузії «оцінити доцільність подальшого перебування» Саакашвілі у лікувальному закладі. Експрезидент, який відбуває тюремний термін, тимчасово перебуває у лікарні через погіршення самопочуття.

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Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше.

«Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої ​​множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні. Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни», – розповідає політик.

Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії. Він засуджений за нібито зловживання владою під час виконання своїх обов'язків. Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.