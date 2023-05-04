Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми
До Саакашвілі запросили реабілітолога та розпочали важливі для покращення здоров'я процедури
фото з відкритих джерел

Лікар не підтвердив важкий стан політика, а також те, що він «на волосину від смерті»

Життю експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі зараз нібито нічого не загрожує, але у нього можуть бути ускладнення через відмову від повноцінного лікування. Про це заявив директор тбіліської клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе. Про це пише видання Іnterpressnews.

Раніше Саакашвілі написав у своїх соцмережах, що чергове знепритомнів і був «на волосину від смерті». Мати політика заявила, що її син перебуває у тяжкому стані і «перетворився на скелет». 

«Його стан не вважається важким… У пацієнта відзначаються загальна слабкість, запаморочення, періодична втрата рівноваги, і це не дивно. Очікується, що втрата свідомості може повторитися, оскільки він не харчується повноцінно. Ми не можемо провести повноцінне лікування, виходячи з того, що пацієнт відмовляється від нього», – розповів лікар.

За останні дні клінічний перебіг хвороби у Михайла Саакашвілі не змінився. «Усі параметри, гемодинамічні та респіраторні показники, в межах норми», – сказав Зураб Чхаїдзе.

За словами Чхаїдзе, співробітники клініки не раз обговорювали із самим пацієнтом та його родичами покращення раціону та додавання до нього калорій, але «нічого не змінюється». Саакашвілі, зазначає лікар, погоджується лише на симптоматичне лікування, відмовляючись від повноцінного медикаментозного курсу, через що йому можуть загрожувати ускладнення.

«Вчора ми запросили реабілітолога та розпочали важливі для покращення здоров'я процедури, на що пацієнт дав згоду. Сподіваюся, що ці процедури не припиняться, і пацієнт пройде список призначень до кінця», – сказав директор клініки.

Раніше клініка «Вівамед» запропонувала мін'юсту Грузії «оцінити доцільність подальшого перебування» Саакашвілі у лікувальному закладі. Експрезидент, який відбуває тюремний термін, тимчасово перебуває у лікарні через погіршення самопочуття.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі заявив, що він умирає в ув'язненні. За словами політика, він страждає від більш ніж 20 хвороб від яких йому кожного дня стає гірше.

«Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої ​​множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні. Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни», – розповідає політик.

Саакашвілі понад рік перебуває під ув'язненням в Грузії. Він засуджений за нібито зловживання владою під час виконання своїх обов'язків. Суд у Тбілісі має розглянути питання про призупинення йому вироку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном.

Читайте також: Мучать нестерпні болі. Лікарі спрогнозували Саакашвілі страшний діагноз

Теги: Михайло Саакашвілі відео звільнення хвороби президент Грузія політика отруєння лікар діагноз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінімальна вартість монітора стартуватиме від п’яти тис. доларів
3D без окулярів: Sony представила новий монітор (відео)
7 квiтня, 05:05
Зірку запримітили на кордоні з Білоруссю і туди вона їздила не просто так
Тоня Матвієнко засвітилася біля кордону з Білоруссю та отримала цінний подарунок (відео)
16 квiтня, 02:47
Ірина Никорак прийняла присягу народного депутата 10 квітня
Ірина Никорак: Неприйнятно, коли військові під обстрілами у Херсоні не отримують доплат
14 квiтня, 12:50
Фізична активність не завжди покращує здоров'я
Як саджання картоплі впливає на тривалість житття: вчені дослідили користь фізичної праці
15 квiтня, 05:10
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
6 квiтня, 20:48
Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога
Розвідники опанували легендарний вертоліт «Чорний яструб» та показали його в дії
16 квiтня, 14:20
Могили бійцям ПВК Вагнера копають наперед
Під Іркутськом палають могили «вагнерівців»: що сталося
23 квiтня, 14:02
Участь росіян і білорусів у Олімпіаді: президент ПАРЄ виступив із заявою
Участь росіян і білорусів у Олімпіаді: президент ПАРЄ виступив із заявою
25 квiтня, 16:33
Переворот у Судані розпочався 15 квітня
Заворушення у Судані: МЗС проводить евакуацію українців
24 квiтня, 14:34

Соціум

Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми
Грузинський лікар заявляє, що Саакашвілі, який перетворився на скелет, в стані норми
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
Які міста Росії та окуповані території зазнали атак дронів
Які міста Росії та окуповані території зазнали атак дронів
У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник
У Воронезькій області на території військової частини впав безпілотник
«Еб*шим і ху*ня». Окупанти розказали про вбивства українців російським школярам (фото)
«Еб*шим і ху*ня». Окупанти розказали про вбивства українців російським школярам (фото)
Розвідка Британії спрогнозувала дії окупантів після пожеж на нафтобазах
Розвідка Британії спрогнозувала дії окупантів після пожеж на нафтобазах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
9834
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
6051
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5501
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5411
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
5242
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Сьогодні, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Сьогодні, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту