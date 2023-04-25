Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Феміністки гірші за русню»: кафе звільнило дівчину-баристу через дописи у Twitter

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Феміністки гірші за русню»: кафе звільнило дівчину-баристу через дописи у Twitter
фото з відкритих джерел

Колишня бариста львівського кафе наває феміністок гіршими за росіян та критикує ЛГБТ-спільноту

Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club опинилось у центрі скандалу, через те, що звільнило  з 26-річну Юлію з Миколаєва, яка працювала у закладі баристою, адже та відзначилась неоднозначними поглядами на фемінізм та ЛГБТ. Про це пише видання Zaxid.

Дівчина відверто висміювала у своїх соцмережах дописи у фемінізм та ЛГБТ та засуджує дівчат, які були без свідомості на вечірках блогерів. Про це вона вона зізналась під час інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка». Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у TikTok  користувачі впізнали Юлію на відео і почали обурюватись через її дописи у соцмережах та зокрема у Twitter. У закладі відреагували на коментарі та навіть опублікували відео з поясненнями, але згодом його видалили. 

«Глядачі впізнали на відео в TikTok  дівчину з неоднозначними поглядами, які вона висловлювала у власних соцмережах. Для нас це було більшим сюрпризом ніж навіть для наших глядачів, оскільки серед цінностей нашого закладу немає дискримінації та ворожнечі. Ми допустилися помилки, бо не перевірили Twitter нашого стажера. Але для нас важлива кожна дрібничка, яка стосується нашого закладу, тому ми докладемо максимум зусиль, щоб подібних інцидентів більше не повторилося. Хочемо подякувати аудиторії, яка це помітила», – відреагувало кафе у відео на TikTok, яке згодом видалили.

русня.jpg (56 KB)

Кафе не називає прізвища Юлії. Сама звільнена бариста також не вказує його. Втім користувачі уже знайшли її сторінки у соцмеражах, де вона використовує нік «ІІсусова мамка», «Юлія Драгоманова» та «Julia Slepets».

У PR-відділі кафе переконують, що з дівчиною перестали працювати насамперед через незадовільні професійні якості. Зазначили, що їм важлива репутація та те, щоб цінності сходилися як з клієнтами, так і з командою працівників. А після  інциденту з Юлією кафе нібито почало отримувати погрози.

Сама ж дівчина і досі не розуміє, за що її звільнили і за що звинувачують у соцмережах. Проте переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.

«Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад. Одна з Львівської області. Інша, як я її називаю, рижа мавпа, яку троха перекосило. Я взагалі не знаю, звідки вона. Інші, хто коментував це відео, це фанатки цих двох. Це історія не про мій хейт і ненависть до когось. Вважаю, що сучасні феміністки гірші за русню. Це факт і цього не зміниш.У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє – світогляд. Попри мій агресивний радикальний світогляд, я все одно люблю людей», – вважає  дівчина.

Нагадаємо, користувачі соцмереж сперечаються щодо звільнення викладачки одного з одеських коледжів: жінка похилого віку розмовляла зі студентами російською мовою. Ситуація спричинила скандал серед українців. Про звільнення розповіла правозахисниця Ксенія Прокопова, яка ствердує, що подія відбулася в її сімʼї. Жінка пояснила, що під час пари в театрально-художньому коледжі студент відмовився слухати праці російських композиторів, а згодом подав скаргу на викладачку за спілкування російською мовою. Керівництво навчального закладу нібито не розібралося в ситуації й змусило жінку звільнитися.

Читайте також: 

Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки

 

Теги: історія студенти скандал жінка YouTube звільнення TikTok відео погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готувався до короткої війни в Україні
Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування
Сьогодні, 17:17
В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)
В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)
Сьогодні, 15:11
Речниця запевнила, що КНР поважає суверенітет інших держав
Міжнародний скандал із послом: Китай зробив нову заяву
Вчора, 12:40
Скріншот відео
Автор пародії на Лорак, яка розірвала мережу, пояснила, чому відео викликало такий фурор
Вчора, 09:11
Момент влучання у ворожу ціль
Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)
23 квiтня, 02:11
На замку стародавніх дверей 18 століття висять наручники
Мінкульт показав понівечені двері Лаври, які лишили після себе представники УПЦ МП (відео)
21 квiтня, 02:16
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
20 квiтня, 13:42
Скріншот відео
Мама в уряді Аксьонова, тато – суддя в Криму. Дует Anna Maria вперше прокоментував позицію по війні
14 квiтня, 12:45
Катерина Кухар показала ноги у синцях та відверто розповіла про іншу сторону слави
Катерина Кухар показала ноги у синцях та відверто розповіла про іншу сторону слави
11 квiтня, 14:56

Суспільство

«Феміністки гірші за русню»: кафе звільнило дівчину-баристу через дописи у Twitter
«Феміністки гірші за русню»: кафе звільнило дівчину-баристу через дописи у Twitter
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
Військовослужбовці під Бахмутом отримали від «Сталевого фронту» дрони, протигази та прилади нічного бачення
Військовослужбовці під Бахмутом отримали від «Сталевого фронту» дрони, протигази та прилади нічного бачення
День доньки: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
День доньки: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
Якою буде погода в травні? Синоптики дали прогноз
Якою буде погода в травні? Синоптики дали прогноз
«Я напав би на неї навіть без грошей». Вбивця Катерини Гандзюк розповів про мотиви свого вчинку
«Я напав би на неї навіть без грошей». Вбивця Катерини Гандзюк розповів про мотиви свого вчинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
32K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
30K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
24K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
18K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії

Новини

«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський
Сьогодні, 23:01
Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном
Сьогодні, 22:14
Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту