«Феміністки гірші за русню»: кафе звільнило дівчину-баристу через дописи у Twitter

Колишня бариста львівського кафе наває феміністок гіршими за росіян та критикує ЛГБТ-спільноту

Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club опинилось у центрі скандалу, через те, що звільнило з 26-річну Юлію з Миколаєва, яка працювала у закладі баристою, адже та відзначилась неоднозначними поглядами на фемінізм та ЛГБТ. Про це пише видання Zaxid.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дівчина відверто висміювала у своїх соцмережах дописи у фемінізм та ЛГБТ та засуджує дівчат, які були без свідомості на вечірках блогерів. Про це вона вона зізналась під час інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка». Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у TikTok користувачі впізнали Юлію на відео і почали обурюватись через її дописи у соцмережах та зокрема у Twitter. У закладі відреагували на коментарі та навіть опублікували відео з поясненнями, але згодом його видалили.

«Глядачі впізнали на відео в TikTok дівчину з неоднозначними поглядами, які вона висловлювала у власних соцмережах. Для нас це було більшим сюрпризом ніж навіть для наших глядачів, оскільки серед цінностей нашого закладу немає дискримінації та ворожнечі. Ми допустилися помилки, бо не перевірили Twitter нашого стажера. Але для нас важлива кожна дрібничка, яка стосується нашого закладу, тому ми докладемо максимум зусиль, щоб подібних інцидентів більше не повторилося. Хочемо подякувати аудиторії, яка це помітила», – відреагувало кафе у відео на TikTok, яке згодом видалили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кафе не називає прізвища Юлії. Сама звільнена бариста також не вказує його. Втім користувачі уже знайшли її сторінки у соцмеражах, де вона використовує нік «ІІсусова мамка», «Юлія Драгоманова» та «Julia Slepets».

У PR-відділі кафе переконують, що з дівчиною перестали працювати насамперед через незадовільні професійні якості. Зазначили, що їм важлива репутація та те, щоб цінності сходилися як з клієнтами, так і з командою працівників. А після інциденту з Юлією кафе нібито почало отримувати погрози.



Сама ж дівчина і досі не розуміє, за що її звільнили і за що звинувачують у соцмережах. Проте переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.

«Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад. Одна з Львівської області. Інша, як я її називаю, рижа мавпа, яку троха перекосило. Я взагалі не знаю, звідки вона. Інші, хто коментував це відео, це фанатки цих двох. Це історія не про мій хейт і ненависть до когось. Вважаю, що сучасні феміністки гірші за русню. Це факт і цього не зміниш.У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє – світогляд. Попри мій агресивний радикальний світогляд, я все одно люблю людей», – вважає дівчина.

Нагадаємо, користувачі соцмереж сперечаються щодо звільнення викладачки одного з одеських коледжів: жінка похилого віку розмовляла зі студентами російською мовою. Ситуація спричинила скандал серед українців. Про звільнення розповіла правозахисниця Ксенія Прокопова, яка ствердує, що подія відбулася в її сімʼї. Жінка пояснила, що під час пари в театрально-художньому коледжі студент відмовився слухати праці російських композиторів, а згодом подав скаргу на викладачку за спілкування російською мовою. Керівництво навчального закладу нібито не розібралося в ситуації й змусило жінку звільнитися.