Путін не готовий до програшу війни в Україні, – ЦРУ

Путін вважає, що «подвоєння» покращить результат війни в Україні

Путін переконаний, що подвоєння військових зусиль дозволить йому досягти прогресу

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс попереджає, що президент Росії Володимир Путін не готовий до програшу війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

«Він перебуває в настрої, за якого він не вірить, що може дозволити собі програти», – сказав Бернс, який виступав на заході Financial Times у Вашингтоні.

Він вважає, що Путін «переконаний, що подвоєння (військових зусиль – ред.) все одно дозволить йому досягти прогресу».

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

До слова, на початку квітня Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням не повертатися через велику кількість вибухових предметів у столиці і загрозу ракетних обстрілів.

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