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    Події в Україні

    Путін не готовий до програшу війни в Україні, – ЦРУ

    Путін вважає, що &laquo;подвоєння&raquo; покращить результат війни в Україні - Путін не готовий до програшу війни в Україні, – ЦРУ
    Путін вважає, що «подвоєння» покращить результат війни в Україні
    фото: Reuters

    Путін переконаний, що подвоєння військових зусиль дозволить йому досягти прогресу

    Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс попереджає, що президент Росії Володимир Путін не готовий до програшу війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

    «Він перебуває в настрої, за якого він не вірить, що може дозволити собі програти», – сказав Бернс, який виступав на заході Financial Times у Вашингтоні.

    Він вважає, що Путін «переконаний, що подвоєння (військових зусиль – ред.) все одно дозволить йому досягти прогресу».

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

    До слова, на початку квітня Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням не повертатися через велику кількість вибухових предметів у столиці і загрозу ракетних обстрілів.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна путін ЦРУ Україна окупація #stoprussia
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    Путін не готовий до програшу війни в Україні, – ЦРУ