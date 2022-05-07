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    Президент назвав страшну небезпеку для сучасної Росії

    Зеленський відреагував на обстріли музеїв<br /><br /> - Президент назвав страшну небезпеку для сучасної Росії
    Зеленський відреагував на обстріли музеїв

    фото: Офіс президента

    Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини

    Президент Володимир Зеленський заявив, що кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Про це президент сказав у своєму відеозверненні.

    Зеленський зазначив, що страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя.

    «Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе», – сказав він.

    Президент додав, що прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається.

    «Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни», – заявив глава держави.

    Зеленський повідомив, що станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

    «Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково», – резюмував президент.

    Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня.

    Окрім того окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

    Теги: росія окупанти Донбас Одеса війна музеї музей Харківщина Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президент назвав страшну небезпеку для сучасної Росії