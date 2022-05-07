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    Події в Україні

    У Миколаєві сильні вибухи

    Окупанти обстріляли місто після початку комендантської години - У Миколаєві сильні вибухи
    Окупанти обстріляли місто після початку комендантської години
    фото ілюстративне

    Окупанти двічі за вечір обстріляли місто

    Увечері в суботу, 7 травня, Миколаїв вкотре зазнав ракетно-артилерійського обстрілу. Про це повідомляє «Новости N».

    Звуки вибухів періодично долинають зі східної околиці міста.

    Обстріл почався приблизно через 15-20 хвилин після настання комендантської години.

    Сьогодні Миколаїв уже зазнав обстрілу, внаслідок якого в Корабельному районі міста пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев’ятиповерхового житлового будинку та зайнялася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі. Про це інформує ДСНС України.

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    У Миколаєві сильні вибухи
    У Миколаєві сильні вибухи
    фото: ДСНС

    Пожежу на площі 20 кв. м загасили. Інформація щодо травмованих уточнюється.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві сильні вибухи