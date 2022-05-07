Зеленський анонсував підготовку евакуації з «Азовсталі» поранених та медиків

Наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових з «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що готується спільна з міжнародними організаціями евакуація поранених військових і медиків з маріупольского заводу «Азовсталь».

«Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Обʼєднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі». Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості», – заявив президент.

Він наголосив на тому, що влада працює над тим, щоб вивезти всіх військових, але це питання надзвичайно складне через перепони, які чинить Росія. Наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення військових.

«Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати. Наша команда готує завтра й продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів», – зазначив президент.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.