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Путін заявив про «історичні рубежі» Росії. Аналітики ISW пояснили, чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін заявив про «історичні рубежі» Росії. Аналітики ISW пояснили, чим це загрожує
фото з відкритих джерел

Путін не має військового потенціалу, щоб атакувати Молдову

Російський диктатор Володимир Путін відродив свій імперіалістичний наратив про «історичні рубежі». Мовляв, бореться за них, що може загрожувати колишнім радянським країнам. Про це повідомили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Під час промови на мітингу 22 лютого в Москві диктатор заявив, що зараз «точиться битва за історичні рубежі Росії». Зокрема, він назвав прилеглі території до РФ «російською історичною землею», коли оголосив про повномасштабне вторгнення до України 2022-го.

В ISW нагадують, що Путін не робив інших помітних зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретних завдань на фронті.

«Поняття «історичні рубежі» Росії може бути використане для виправдання агресії практично проти будь-якого з сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією. Оскільки всі вони містять території, які раніше були або в Радянському Союзі, або у Російській імперії», – йдеться в повідомленні.

Також аналітики прокоментували наміри Путіна щодо Молдови. Зокрема, нагадали, що російський президент відкликав свої накази МЗС від 2012 року про тверде дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності.

«Скасування указу не означає, що Путін має намір атакувати Молдову – для цього він не має військового потенціалу, – хоча це вказує на ескалацію його зусиль щодо підриву Молдови», – вважають в ISW.

Нагадаємо, російського президента Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО.

Також перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня.

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Теги: путін війна росія Молдова Україна

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