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Путін зібрав концерт у «Лужниках»: Банкова поставила діагноз президенту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін зібрав концерт у «Лужниках»: Банкова поставила діагноз президенту РФ
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Після війни РФ і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень»

Радіти геноциду та святкувати масовані вбивства українців можуть люди лише з явним психічним відхиленням. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи мітинг-концерт за участі президента Російської Федерації Володимира Путіна.

«Безумовно, після війни РФ і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення», – зазначив Подоляк у Twitter.

Як повідомлялося, російського президента Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО.

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Теги: концерт радник Михайло Подоляк діагноз мітинг росіяни путін

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