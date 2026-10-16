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На Рівненщині почалися масштабні знеструмлення після атаки РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Рівненщині почалися масштабні знеструмлення після атаки РФ
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація
фото: соцмережі

Російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання області, енергетики готують резервні схеми живлення

На Рівненщині зафіксували масштабні знеструмлення внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу. Без електропостачання залишилися Рівне та навколишні райони. Енергетики працюють над відновленням живлення споживачів за резервними схемами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Укренерго».

За даними компанії, внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, задіяну в забезпеченні електроенергією Рівненської області.

«Внаслідок цього фіксуються масштабні знеструмлення у м. Рівне і довколишніх районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб організувати заживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами», – повідомили в «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Наразі енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання споживачів за резервними схемами.

Водночас на Волині тривають відновлювальні роботи після нічних атак російських дронів. Зокрема, серйозних пошкоджень зазнали мережі живлення Луцька.

Варто нагадати, що Волинська область продовжує перебувати під атакою російських ударних безпілотників типу шахед, зокрема реактивних. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, також горять близько десяти вантажівок із напівпричепами. Є один постраждалий.

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Теги: Рівненщина Рівне війна обстріл енергетика відключення світла

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