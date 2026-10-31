Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей

Через російську атаку на Київщині пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду

Унаслідок нічної атаки у Броварському районі двоє людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

«Постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу йому надано», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними влади, пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі.

До слова, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія вдарила по енергетичних обʼєктах на Дніпропетровщині.