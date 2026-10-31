Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Через російську атаку на Київщині пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду

Унаслідок нічної атаки у Броварському районі двоє людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

«Постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу йому надано», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними влади, пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі.

До слова, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія вдарила по енергетичних обʼєктах на Дніпропетровщині.

Читайте також:

Теги: війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тиск на Україну, переговори Трампа з Путіним і конфлікт із Конгресом: два можливі сценарії
Тиск на Україну, переговори Трампа з Путіним і конфлікт із Конгресом: два можливі сценарії
22 жовтня, 12:00
Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
1 жовтня, 08:56
Безпілотні підрозділи Сухопутних військ вже тестують реактивні перехоплювачі
У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
6 жовтня, 16:36
У московських аеропортах виникли масштабні перебої з авіасполученням
Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви – ЗМІ
9 жовтня, 17:22
Президент також подякував військовослужбовцям, які продовжують виконувати бойові завдання
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам
9 жовтня, 15:43
Сибіга сказав, що Україна не має достатньої кількості інтерсепторів
Сибіга розказав, які нові засоби порятунку від реактивних дронів знайшла Україна
1 жовтня, 23:02
Окупант Батушев був знищений захисниками України 11 жовтня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу
26 жовтня, 16:01
Водії пов’язують складну ситуацію на пункті пропуску «Ягодин» із перебоями в електропостачанні
На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)
26 жовтня, 11:23
Смертельна дорожньо-транспортна подія сталася у селі Городище-Пустоварівське Сквирської громади
На Білоцерківщині під колесами вантажівки загинув велосипедист
23 жовтня, 14:00

Новини

Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей
Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей
У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури
У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин
Росія атакувала енергооб’єкти Києва: перебої зі світлом і водою
Росія атакувала енергооб’єкти Києва: перебої зі світлом і водою
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
124K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua