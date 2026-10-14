Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph

Росія розширила атаки на українську інфраструктуру, а експерти попереджають про перевагу Москви у виробництві озброєння

Росія розраховує зламати опір України цієї зими, посилюючи удари не лише по енергетиці, а й по транспортній, промисловій та цифровій інфраструктурі. Москва намагається підірвати українську економіку й позбавити населення базових умов для життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, від кінця серпня характер російських атак змінився. Київ дедалі частіше зазнає ударів удень, а на початку жовтня російські війська вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Північний і Південний мости через Дніпро. Росія також посилила удари по газовій інфраструктурі. Від початку 2026 року об'єкти «Нафтогазу» зазнали понад 300 атак проти 229 за весь 2025 рік.

У вересні російські війська почали атакувати центри обробки даних і телекомунікаційні об'єкти. Це спричинило перебої зі зв'язком, роботою систем повітряного оповіщення та окремих державних сервісів. Під ударами опинилися залізниця, порти, склади та промислові підприємства. За даними The Telegraph, від початку року потяги й об'єкти «Укрзалізниці» зазнали 1700 ударів. Через обстріли ускладнилося перевезення сільськогосподарської продукції, а у вересні Україна експортувала лише 2,4 млн тонн аграрних товарів – приблизно 46% звичайного обсягу.

Однією з причин посилення атак видання називає розвиток російських ударних безпілотників. Реактивні «Герань-4» і «Герань-5» можуть розвивати швидкість до 600 км/год та атакувати рухомі цілі. Після їхньої появи ефективність перехоплення спочатку знизилася приблизно з 90% до менш ніж 60%.

Водночас голова Українського центру оборонних реформ Олександр Данилюк вважає головною причиною перевагу Росії у військовому виробництві. За його словами, Москва перевела економіку на воєнні рейки, тоді як Захід не зробив цього в аналогічних масштабах.

За оцінкою української воєнної розвідки, яку наводить The Telegraph, Росія щомісяця виробляє понад 200 балістичних і крилатих ракет та близько 3000 реактивних ударних безпілотників. Натомість Україна планує до кінця жовтня виробляти до 400 реактивних дронів-перехоплювачів на місяць.

Попри це, видання наголошує, що успіх російської стратегії не гарантований. Україна розвиває резервну генерацію, захищає енергомережі та впроваджує нові засоби протидії безпілотникам. Запаси газу перед зимою також перевищують торішні. Крім того, за результатами опитування КМІС, понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що, попри пригнічені настрої, ознак катастрофічного падіння морального духу немає.

Данилюк водночас попереджає, що без нарощування виробництва озброєння західними союзниками Україні буде складно протистояти російській стратегії виснаження.

Нагадаємо, раніше видання The Economist повідомляло, що Росія готує масштабну кампанію проти Києва, пік якої може припасти на листопад. За даними видання, Москва планує поєднувати масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі з диверсіями й спробами політичної дестабілізації. Серед потенційних цілей російських атак називали дата-центри, супермаркети, об'єкти енергетики, водопостачання та каналізації.

Крім того, українська розвідка попереджала про ризик посилення диверсій і терористичних атак. За даними контррозвідки, щотижня в Україні вдається запобігати семи-восьми російським операціям. Москва також намагається використовувати дезінформацію для поширення паніки та провокування політичної нестабільності.