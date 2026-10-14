Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
Володимир Путін робить ставку на виснаження України внаслідок масштабних атак
фото: Getty images

Росія розширила атаки на українську інфраструктуру, а експерти попереджають про перевагу Москви у виробництві озброєння

Росія розраховує зламати опір України цієї зими, посилюючи удари не лише по енергетиці, а й по транспортній, промисловій та цифровій інфраструктурі. Москва намагається підірвати українську економіку й позбавити населення базових умов для життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, від кінця серпня характер російських атак змінився. Київ дедалі частіше зазнає ударів удень, а на початку жовтня російські війська вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Північний і Південний мости через Дніпро. Росія також посилила удари по газовій інфраструктурі. Від початку 2026 року об'єкти «Нафтогазу» зазнали понад 300 атак проти 229 за весь 2025 рік.

У вересні російські війська почали атакувати центри обробки даних і телекомунікаційні об'єкти. Це спричинило перебої зі зв'язком, роботою систем повітряного оповіщення та окремих державних сервісів. Під ударами опинилися залізниця, порти, склади та промислові підприємства.  За даними The Telegraph, від початку року потяги й об'єкти «Укрзалізниці» зазнали 1700 ударів. Через обстріли ускладнилося перевезення сільськогосподарської продукції, а у вересні Україна експортувала лише 2,4 млн тонн аграрних товарів – приблизно 46% звичайного обсягу.

Однією з причин посилення атак видання називає розвиток російських ударних безпілотників. Реактивні «Герань-4» і «Герань-5» можуть розвивати швидкість до 600 км/год та атакувати рухомі цілі. Після їхньої появи ефективність перехоплення спочатку знизилася приблизно з 90% до менш ніж 60%.

Водночас голова Українського центру оборонних реформ Олександр Данилюк вважає головною причиною перевагу Росії у військовому виробництві. За його словами, Москва перевела економіку на воєнні рейки, тоді як Захід не зробив цього в аналогічних масштабах.

За оцінкою української воєнної розвідки, яку наводить The Telegraph, Росія щомісяця виробляє понад 200 балістичних і крилатих ракет та близько 3000 реактивних ударних безпілотників. Натомість Україна планує до кінця жовтня виробляти до 400 реактивних дронів-перехоплювачів на місяць.

Попри це, видання наголошує, що успіх російської стратегії не гарантований. Україна розвиває резервну генерацію, захищає енергомережі та впроваджує нові засоби протидії безпілотникам. Запаси газу перед зимою також перевищують торішні. Крім того, за результатами опитування КМІС, понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що, попри пригнічені настрої, ознак катастрофічного падіння морального духу немає.

Данилюк водночас попереджає, що без нарощування виробництва озброєння західними союзниками Україні буде складно протистояти російській стратегії виснаження.

Нагадаємо, раніше видання The Economist повідомляло, що Росія готує масштабну кампанію проти Києва, пік якої може припасти на листопад. За даними видання, Москва планує поєднувати масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі з диверсіями й спробами політичної дестабілізації. Серед потенційних цілей російських атак називали дата-центри, супермаркети, об'єкти енергетики, водопостачання та каналізації.

Крім того, українська розвідка попереджала про ризик посилення диверсій і терористичних атак. За даними контррозвідки, щотижня в Україні вдається запобігати семи-восьми російським операціям. Москва також намагається використовувати дезінформацію для поширення паніки та провокування політичної нестабільності.

Читайте також:

Теги: війна путін залізниця Україна інфраструктура зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через інцидент виробництво на пошкодженому об'єкті тимчасово призупинили
У Словаччині загорівся завод, що постачає снаряди Україні
17 вересня, 08:30
Ціни на яловичину, курятину та свинину у торговельних мережах відрізняються залежно від виду продукції, магазину та наявності акцій
Ціни на м’ясо в Україні змінилися: скільки коштують курятина, свинина та яловичина у вересні
17 вересня, 17:00
Росія атакувала Одещину
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
21 вересня, 08:35
Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня
Масована атака на Київ та анонс тристоронньої зустрічі України, США та Росії: головне за день 25 вересня
25 вересня, 21:13
Замовлення, які на момент обстрілу були на знищеному росіянами складі, затримуються або скасовані, кажуть у компанії
Внаслідок російської атаки знищено склад німецької компанії Kärcher
27 вересня, 16:27
На відео видно, що всередині торгових центрів практично повністю відсутнє освітлення
Respublika Park та Lavina Mall опинилися в темряві через знеструмлення столиці (відео)
7 жовтня, 20:43
Усі суддів причетних до видачі ордеру на арешт диктатора оголошено Росією в міжнародний розшук
Росія вимагає від Нідерландів видати суддів, які підписали ордер на арешт Путіна
8 жовтня, 15:12
ЗСУ вибили росіян біля Вовчанська
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
6 жовтня, 09:40
Келлог: Путін намагається скористатися виборами, що наближаються в США, він намагається скористатися президентом Трампом прямо зараз
Келлог заявив, що Путін намагається використати Трампа та вибори у США у власних інтересах
Вчора, 02:32

Соціум

Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
Папі Римському Леву XIV діагностовано рак легень
Папі Римському Леву XIV діагностовано рак легень
У Росії масштабний збій інтернету після удару по датацентру: не працюють банківські та онлайн-сервіси
У Росії масштабний збій інтернету після удару по датацентру: не працюють банківські та онлайн-сервіси
У Німеччині розпочався суд над українцем у справі про підрив «Північних потоків»
У Німеччині розпочався суд над українцем у справі про підрив «Північних потоків»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua