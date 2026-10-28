Переговори України, США та Росії можуть відбутися вже 10 листопада – Зеленський

Зустріч представників трьох країн попередньо планували на кінець місяця, однак її можуть провести значно раніше

Новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії може відбутися вже 10 листопада. Раніше зустріч попередньо планували на кінець місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання The Sun.

Як зазначають журналісти, президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю повідомив, що переговори можуть провести раніше, ніж передбачалося. Зокрема, йдеться про 10 листопада.

Водночас остаточної домовленості щодо дати зустрічі наразі немає. Українська сторона раніше заявляла про готовність відновити переговори якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський після розмови з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером підтвердив готовність України до тристоронньої зустрічі в першій половині листопада. Президент наголосив, що Київ готовий до переговорів будь-якого дня, проте їх проведення залежить від позиції Москви.

Також «Главком» писав, що Кремль розглядає Абу-Дабі як основний майданчик для нового раунду переговорів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що сторони обговорюють проведення зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім того, «Главком» повідомляв, що Росія назвала головною темою майбутніх консультацій формування системи безпеки для України та РФ після можливого мирного врегулювання. За словами Пєскова, найближчий раунд планують провести у тристоронньому форматі, однак у майбутньому до переговорів можуть долучитися європейські представники.