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Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп запропонував нову угоду з Росією: Європа занепокоєна
Конкретного тексту угоди або погоджених умов Вашингтон поки не представив
фото: Getty Images

Дипломати побоюються, що Вашингтон домовлятиметься з Москвою про майбутнє континенту без участі європейських держав

Адміністрація президента США Дональда Трампа опрацьовує ідею масштабної угоди з Росією про безпеку в Європі. Ініціатива викликала скептицизм серед європейських союзників, які побоюються, що Москва отримає можливість впливати на безпекову політику континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Трамп заговорив про масштабну угоду після зустрічі з представником Путіна

Пізно ввечері 5 листопада Трамп зустрівся у Білому домі з Кирилом Дмитрієвим – спеціальним представником російського диктатора Володимира Путіна. Після переговорів американський президент заявив, що сторони можуть наблизитися до укладення масштабної домовленості, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

«Вона буде дуже масштабною. Вона стосуватиметься не лише України, і я навіть можу сказати, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», – сказав Трамп.

Згодом зять американського президента та його спеціальний представник Джаред Кушнер повідомив про роботу над ширшою системою європейської безпеки. За його словами, Вашингтон прагне виробити практичні механізми, які враховуватимуть безпекові занепокоєння всіх сторін, зменшуватимуть ризик майбутніх конфліктів і сприятимуть стабільності.

Кушнер окреслив п'ять основних напрямів майбутніх домовленостей:

  • постійні консультації з питань безпеки;
  • надійні канали зв'язку для кризових ситуацій;
  • підвищення прозорості військової діяльності;
  • взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації;
  • довгострокова система європейської безпеки та стабільності.

Водночас конкретного тексту угоди або погоджених умов Вашингтон поки не представив.

НАТО не попередили про американську ініціативу

За даними Politico, видання поспілкувалося з 12 дипломатами НАТО, представниками Європейського союзу та європейських урядів. Троє дипломатів Альянсу заявили, що союзників заздалегідь не поінформували про американські плани. Чимало європейських представників скептично оцінюють цю ініціативу.

Один із дипломатів НАТО зауважив, що обговорення майбутньої архітектури безпеки з Росією під час війни може бути використане Кремлем для легітимізації власних вимог. За його словами, така перспектива не влаштовує європейських союзників.

Окреме занепокоєння викликає можливість, що США спробують пов'язати нову безпекову ініціативу з переглядом своєї військової присутності на європейському континенті. Такий перегляд американських військ очікується у грудні.

«Одна річ – обговорювати архітектуру європейської безпеки за звичайної присутності США, і зовсім інша – говорити про неї з огляду на те, якою ця присутність буде надалі. А цього ніхто не знає», – пояснив один із дипломатів НАТО.

За інформацією двох дипломатів ЄС, у п'ятницю, 6 листопада, головний радник президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт провів брифінг для послів країн Євросоюзу. Перед цим питання американської пропозиції обговорювали радники з національної безпеки.

Один із європейських дипломатів наголосив, що оточення Трампа недооцінює значення війни для європейського континенту. За його словами, невигідний для України результат становитиме серйозну небезпеку для всієї Європи.

Каллас нагадала про роль НАТО та Євросоюзу

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас відреагувала на американську ініціативу, наголосивши, що Європа вже має власну систему безпеки. Вона виступила із заявою у Варшаві 6 листопада під час спільного заходу з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Каллас підкреслила, що НАТО та Європейський союз мають власні функції у забезпеченні безпеки континенту, а Україна повинна стати повноцінною частиною цієї системи.

«Проблема залишається в тому, що Росія продовжує порушувати договори, які лежать в її основі. Путін не має права вето щодо європейської безпеки», – заявила Каллас.

Вона також наголосила, що Євросоюз повинен брати участь у переговорах щодо будь-якої мирної угоди, якщо її положення передбачатимуть участь європейських держав.

Подібну позицію висловив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі лідерів восьми країн Північної та Балтійської Європи. Він заявив, що Європа повинна мати власне місце за столом переговорів як щодо завершення війни в Україні, так і щодо майбутньої архітектури безпеки континенту.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше застерігав від надмірних очікувань щодо переговорів із Москвою. Він звернув увагу на те, що взимку Путін може мати менше стимулів для досягнення домовленостей.

Європа вимагає участі в переговорах

За інформацією Politico, цього тижня у Брюсселі відбулися два раунди робочих зустрічей щодо мирної угоди для України. Наступним етапом мають стати переговори робочих груп України, США та Росії, заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Європейські урядовці наполягають, що рішення про майбутнє континенту не можуть ухвалюватися без їхньої участі. Окреме занепокоєння викликає можливість обговорення з Москвою питань, які стосуються НАТО, європейських кордонів та права держав самостійно обирати безпекові союзи.

Нагадаємо, 6 листопада «Главком» писав, що Джаред Кушнер розповів про підготовку масштабної мирної угоди щодо України. Американський представник повідомив про консультації з Києвом, НАТО та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Він також наголосив, що жодна країна не повинна мати права вето на вибір іншою державою своїх союзників.

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Теги: Джаред Кушнер путін Європа Україна Вашингтон Європейський Союз Москва переговори Кая Каллас росія

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