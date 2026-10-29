США пішли на ще одну поступку Росії перед зустріччю G20

Під час Генасамблеї ООН російським журналістам дозволяли перебувати лише в радіусі 25 миль від центру міста, а тепер вони отримали візи без обмежень на пересування

Російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті, отримали американські візи без обмежень на пересування. Це відрізняється від умов, які діяли під час вересневих заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляють кореспонденти російських ЗМІ, пише «Главком».

Тоді візи журналістів із пулу Лаврова містили примітку, яка дозволяла їм перебувати не далі ніж за 25 миль (близько 40 км) від центру Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира ООН. Такі умови фактично не дозволяли російським кореспондентам виїжджати до інших міст, зокрема до Вашингтона, для проведення інтерв’ю та роботи поза визначеною зоною.

Знімок нібито американської візи з обмеженнями фото: ТАСС

Подібні обмеження для російських журналістів застосовувалися не вперше: відповідна примітка з’являється в їхніх візах із 2023 року.

Варто нагадати, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров цього тижня прибуде до США для участі у саміті міністрів закордонних справ країн «Великої двадцятки», що відбудеться 30-31 жовтня в Атланті.