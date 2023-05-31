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Рада заборонила ртутні термометри і тонометри

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада заборонила ртутні термометри і тонометри
1 січня 2024 року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть (термометрів, ламп, деяких видів батарейок, тонометрів, барометрів, вимикачів, реле)
фото з відкритих джерел

Відповідний законопроєкт підтримало 299 депутатів

У понеділок, 29 травня, 299 депутатів Верховної Ради України підтримали законопроект №0199 про приєднання України до Мінаматської конвенції, що передбачає поетапну відмову від ртуті. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

«Припинення провадження технологічних процесів і використання певної продукції з вмістом ртуті сприятиме захисту здоров’я людини та навколишнього середовища від антропогенних викидів і вивільнень ртуті та її сполук», – йдеться у повідомленні.

У документі зазначено, що з 1 січня 2024 року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть (термометрів, ламп, деяких видів батарейок, тонометрів, барометрів, вимикачів, реле тощо). Утім, є винятки, яких заборона поки не стосуватиметься: 

  • продукти для потреб військової та цивільної оборони;
  • вироби, що використовуються для досліджень та калібрування приладів, як еталонний стандарт;
  • вироби, що не мають ​​альтернативи, як-от зовнішні електроди для електронних дисплеїв і пристроїв вимірювання тощо;
  • вакцини, що містять тимеросал як консервант.

Додамо, що в Мінаматській конвенції також ідеться про припинення видобування ртуті.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець так прокоментував ухвалення закону: «Долучення України до Конвенції дозволить в подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом «Радикал», коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці. Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів вирішити це питання. Аналогічно, як і розв’язати проблеми зі всією «радянською спадщиною» – залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, що використовували застарілі технології».

Упродовж шести місяців від дня ухвалення закону Кабінет міністрів України має розробити план дій на її виконання. Як сторона Конвенції, Україна матиме доступ до цільових ресурсів Глобального екологічного фонду, а також зможе отримати технічну та експертну допомогу.

Зазначимо, що Мінаматська конвенція була прийнята у 2013, а набрала чинності у 2017 році. До конвенції долучилася 141 країна світу. Документ названий на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950-х років ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей. Отруєння викликало хворобу Мінамати – синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

Нагадаємо, що законопроєкт на розгляд Верховної Ради у квітні 2023 року вніс президент Володимир Зеленський.

30 травня Верховна рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. 

Теги: Верховна Рада отруєння закон здоров'я

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