Чи можуть працівники ЖЕКу вручати повістки? Юрист повідомив деталі

Якщо працівник ЖЕКу просто залишив повістку у поштовій скриньці, то документ можна проігнорувати

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні було продовжено ще на 90 діб. Під час мобілізації бувають випадки, коли військовозобов'язаним вручають повістки навіть працівники ЖЕКу. Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи законні такі дії та чи може призовник відмовитися від документа. Про це пише видання РадіоТрек.

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«Знайти кожного військовозобов'язаного та передати йому особисто повістку військкоматам складно. Саме тому іноді вони передають документи сільрадам, компаніям або навіть ЖЕКам. Якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це цілком законно. Однак, зверніть увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість», – повідомив правозахисник.

Як це працює?

Представник ЖЕКу видає військовозобов'язаному громадянину повістку. Той, своєю чергою, залишає підпис на документі, де вказано дату та час, тим самим підтверджує отримання повістки.

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У випадку якщо ви відмовляєтеся приймати документ, працівник ЖЕКу повинен на місці скласти акт зі свідками. Якщо працівник ЖЕКу просто залишив документ у поштовій скриньці, ви можете проігнорувати його.

Нагадаємо, у роботу медкомісій буде внесено низку змін. Передусім це стосуватиметься п’яти міст – Харкова, Києва, Львова, Вінниці та Одеси. Саме тут військово-лікарські комісії завантажені найбільше, пише видання «Закон і Бізнес». У цих містах призовники проходитимуть медкомісію, перед тим записавшись у електронній черзі. Крім того, запущені пілотні проекти із електронного документообігу. Поступово електронну чергу планують ввести у всіх комісіях.