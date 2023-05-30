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Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає
Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву

Верховна рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби», – зазначив Гончаренко.

Документ передбачає зменшення граничного призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.

Згідно з пояснювальною запискою, донині на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

При цьому на військовий облік військовозобов’язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

«На теперішній час, під час дії у державі правового режиму воєнного стану, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27-річного віку) на військовому обліку призовників не має», – йдеться у пояснювальній записці.

Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла підтримала зниження граничного віку призовників.

Пост Мар'яни Безуглої
Пост Мар'яни Безуглої

«Це і про відповідь військовим на нулі, що ті молодики роблять в кавʼярнях по країні. Про це питають. Зараз призову немає, є мобілізація. Сьогодні законопроєкт представляв Начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Вже зазначала, що справедливість, це і про військовий облік жінок. То ще одна історія… Військові зобовʼязання і служба жінок як повноцінних громадянок України – питання, до якого неминуче суспільство повернеться в теперішніх умовах. Стаття 65 Конституції України: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України», – написала Безугла.

Нагадаємо, що 30 квітня Верховна Рада знизила термін перебування на військовому обліку призовників. За відповідне рішення проголосували 304 нардепів. 

Теги: призов до армії мобілізація

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