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Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі
Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів
фото з відкритих джерел

Відтепер 8 травня українці святкуватимуть День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи

Депутати Верховної Ради схвалили закон, який встановлює в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – його відзначатимуть 8 травня. Цей день буде вихідним. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«У європейських державах перемога над нацизмом щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це важливий крок», – написав Гончаренко.

Окрім того, рішенням Ради 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.

Нагадаємо, що з 2015 року 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цьогоріч президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи – свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм. Зеленський також подав на розгляд парламентарів законопроект, який передбачає встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Коментуючи своє рішення та пропозицію, Зеленський зазначав, що зараз, як і 80 років тому, Україна знову страждає через війну, і саме Європа допомагає протистояти російській агресії.

Теги: свята закон День Європи Верховна Рада

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