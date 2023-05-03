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Для скандальної містобудівної реформи створено окремий сайт: пояснення міністерств шокує

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Для скандальної містобудівної реформи створено окремий сайт: пояснення міністерств шокує
Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок
фото з відкритих джерел

Кабмін допомагає просувати сумнівний законопроєкт

Для скандальної містобудівної реформи №5655, яку лобіює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, створено окремий сайт на домені gov.ua. У чому проблема такого сприяння Кабміну розібрався громадський рух «Чесно».

Сайт створили ще минулого року. Законопроєкт станом на травень 2023 року президент ще не підписав. Володимир Зеленський має цю «реформу» ветувати на вимогу громадян, про це йдеться у петиції. Вето вимагають і громадські організації, які виступають за прозору і чесну відбудову країни. 

Для скандальної містобудівної реформи створено окремий сайт: пояснення міністерств шокує фото 1

Тобто закон ще не набрав сили, але сайт існує вже не один місяць. Кабмін – це виконавча гілка влади і виконувати вона має те, що набрало чинності. Тобто непідписаний закон, на думку журналістки «Чесно», – це точно не те що має брати до виконання Кабмін і витрачати на це ресурси платників податків. Це нівелює повністю інституційний підхід до законотворчості.

Законопроєкт має серйозні ризики, які загрожують прозорості відбудови України. Під час прийняття закону своїми голосами допомагали державні зрадники, зокрема Нестор Шуфрич, який досі очолює комітет з питань свободи слова.  

Дійсно, окремий сайт для законопроєкту може дати можливість громадянам ознайомлюватися у доступному форматі з законотворчістю. Порівняльні таблиці дійсно для сприйняття більшості громадян – складні. Проте інформація на сайті не обʼєктивна: не дали можливості громадським організаціям, експертам дати свої зауваження та пояснення, а також не розмістили жодного критичногоо матеріалу. Тож це вже не схоже не обговорення і законотворчість, а виглядає як лобізм без права сторін дати свої позиції.

Рух «Чесно» звернувся до Кабміну, аби з’ясувати хто забезпечив розробку та функціонування сайту та чим зумовлена така необхідність; скільки це коштувало; хто відповідав за контент, який виклали на цьому сайті та яким ще законопроєктам створювали окремі сайти. Від Кабміну надійшла відповідь, що звернення направили на Мінцифри та Мінінфраструктури. Як раз ці два міністерства значаться на головній сторінці цього дивного сайту.

Відповідь від Мінцифри шокувала. У Мінцифри пояснили, що не зобов’язані до своїх компетенцій володіти інформацією щодо якої зроблений запит. І пояснили, що сайт з назвою pro5655.gov.ua – це про законопроєкт 5655. А Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури й узагалі не відповіло, хоч і є реєстратором домену.

Для скандальної містобудівної реформи створено окремий сайт: пояснення міністерств шокує фото 2

Аби перевірити, чи всі законотворці можуть от так звернутися і зробити окремий сайт на домені Кабміну, рух «Чесно» попросив кількох нардепів провести експеримент. Ті, хто зі «Слуг народу» вирішили не сваритися з головою партії Шуляк і на експеримент не пристали. Народна депутатка Юлія Клименко («Голом») погодилася відправити своє звернення на Кабмін. У зверненні вона просила зробити окремий сайт законопроєкту, який уже діє. Його вже підписав президент і стосується він компенсації за знищене під час війни нерухоме майно (№7198). 

Це звернення підправила Клименко більше 20 днів тому (розгляд депутатського звернення – 10 днів). Її звернення Кабмін теж перенаправив на міністерство. Проте відповіді депутатка поки не отримала.

Рух «Чесно» наголосив, що Кабмін не може мати вибіркових політик, які для одних народних депутатів діють, а для інших – ні. Кабмін не може ігнорувати запити громадян чи громадських організацій і замовчувати суспільно важливу інформацію.

Відповідно, з огляду на те, що на домені gov.ua ще 2022 року створили сайт для непідписаного законопроєкту » кожен законотворець має повне право розраховувати на те, що саме його законодавча ініціатива буде у той же спосіб розміщена на домені gov.ua

«Такий підхід може бути просто чудовим для того, щоб всі законопроєкти до їхнього прийняття проходили етап публічних консультацій. Всі, без винятку. Тільки от, напевно, це не має бути сайт Кабміну. Це орган, який працює з прийнятими ініціативами (виконавча гілка влади). А Верховна Рада працює з тими ініціативами, які обговорюються і не підписані президентом (законодавча гілка влади). Із законодавчої гілки влади на виконавчу ініціатива може піти тільки після підпису президента. Але, схоже, війна серйозно трансформувала сприйняття балансу гілок влади і в деяких законотворців, і в деяких урядовців. І такі ігри дуже негативно можуть вплинути на наш імідж на міжнародній арені. А від цього залежить і наша обороноздатність, і відбудова», – зауважив рух «Чесно».

Як відомо, законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.

До слова, петиція з вимогою ветувати містобудівний закон №5655 перебуває на розгляді президента вже понад чотири місяці: жодної реакції Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд.

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Теги: Кабмін реформа закон Міністерство інфраструктури Міністерство цифрової трансформації України Міністерства розвитку громад і територій Олена Шуляк

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