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Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями
Рюкзаки безкоштовно й за цільовим призначенням передаватимуться у різні регіони України людям з ампутаціями, які потребують цього найбільше
фото: Метінвест

Рюкзаки містять все необхідне для того, щоб доглядати за ампутованою кінцівкою, правильно формувати куксу і боротися з фантомними болями

В Україні стартував проєкт «Рюкзаки для осіб з ампутаціями», до реалізації якого долучилася гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя». Українці, які втратили кінцівки й готуються до протезування, отримають набори для післяопераційного догляду. Перша партія в 1000 рюкзаків вже сформована та прямує до людей.

Мета проєкту – допомогти забезпечити людей усім необхідним на етапі підготовки до успішного протезування. Тому рюкзаки містять все необхідне для того, щоб доглядати за ампутованою кінцівкою, правильно формувати куксу і боротися з фантомними болями. Також у кожному наборі є друковані матеріали й інструкції, що пояснюють постраждалому алгоритм дій.

Рюкзаки безкоштовно й за цільовим призначенням передаватимуться у різні регіони України людям з ампутаціями, які потребують цього найбільше. Координувати процес будуть Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, представники Міністерства охорони здоров’я України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Наступна партія рюкзаків у кількості 2000 одиниць вже готується. В планах учасників проєкту – вдосконалити їхній зміст відповідно до потреб поранених і травмованих.

Реалізація проєкту стала можлива завдяки співпраці Protez Hub, «Рятуємо життя», компанії Nova Ukraine, БФ «Пацієнти України», Dignitas Fund та Правозахисного центру для військових «Принцип». Також ініціативу підтримало Посольство Канади в Україні.

Як відомо, гуманітарний проєкт «Рятуємо життя» продовжує розвивати напрямок фізичної реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок війни. У співпраці з Protez Hub процедуру протезування й лікування на різних стадіях наразі проходять 48 військовослужбовців і цивільних. Серед них 13 – вже отримали свої протези вартістю до 30 тисяч євро.

Крім цього, навесні 2023 року «Рятуємо життя» та Protez Hub запустили першу в Україні освітню онлайн-платформу, яка буде корисною і медфахівцям, і постраждалим. Це своєрідна база знань, де можна знайти покрокову інформацію про всі етапи протезування та відновлення людей з ампутаціями. Портал повністю україномовний, а доступ до всіх матеріалів – безплатний. На його створення Метінвест спрямував понад 2,5 млн грн.

Теги: волонтер благодійність здоров'я

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