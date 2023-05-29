Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня
Росіяни здійснили чергову атаку ракетами на столицю
фото: Reuters

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей у Подільському районі столиці сталося падіння уламків на проїжджу частину, і відбулось загоряння на даху двоповерхової будівлі

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, Міноборони попередило про психологічну операцію ворога, суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу, Україна запровадила санкції проти Ірану. Ці та інші події 29 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами

У Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого, повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

Міноборони попередило про психологічну операцію ворога

Росія не тільки запускає по Україні ракети для залякування, але паралельно також веде і психологічну війну, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.

Спрут 1С. Хто в Україні досі веде бухгалтерію по-російськи

Українські бюджетні та державні установи продовжують замовляти бухгалтерські програми УБС, KBS, BAS та UA-бюджет, які імовірно лише імітують українські розробки. Схоже, що вони й далі працюють на ядрі російської підсанкційної 1С без гарантій, що держава-агресор не має доступу до даних користувачів.

Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ

Російські ракети по Україні летіли з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були «Іскандери». Вони є різних модифікацій. «Іскандер-М» – це балістична ракета, а є «Іскандер-К» – це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований – дамо пізніше», – сказав Ігнат.

Україна запровадила санкції проти Ірану

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Відповідну постанову до парламенту подав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: 

 

Теги: Віталій Кличко Верховна Рада санкції бюджет Міноборони Генштаб Олексій Гончаренко обстріл арешт прокурор держава фінансування Володимир Зеленський Україна президент кордон ракета озброєння Юрій Ігнат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк України
Після стабілізації ситуації в країні НБУ почне поступово знімати валютні обмеження
27 травня, 18:14
Під час виконання хіта Wind of Change соліст гурту Клаус Майне розгорнув великий український прапор та загорнувся в нього
Гурт Scorpions розгорнув прапор України на концерті у Берліні
26 травня, 11:18
За словами Вільяма Тейлора, приєднання України до НАТО може відбутися лише після перемоги у війні
Американський дипломат: Україна вже готова приєднатися до НАТО, їй не треба ПДЧ
24 травня, 15:45
У Іспанії немає F-16
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
24 травня, 08:08
Кремль не збирається вести переговори з українською владою
Мирні переговори між Україною та РФ: Кремль зробив заяву
24 травня, 07:13
Шольц заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання літаків Україні
«Авіаційна коаліція для України»: Німеччина зробила заяву
17 травня, 16:23
Противник за добу завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні
Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу
9 травня, 18:30
в РФ видали, що за ніч над Чорним морем збили 22 безпілотники
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
Президент Зеленський уперше з'явився на людях в окулярах
Президент Зеленський уперше з'явився на людях в окулярах
5 травня, 17:26

Події в Україні

«Відповідатимемо «Патріотами», знищимо це зло». Зеленський відреагував на атаки Росії
«Відповідатимемо «Патріотами», знищимо це зло». Зеленський відреагував на атаки Росії
Скандальне звільнення керівника театру Лесі Українки. Мінкульт наполягає: Резнікович сам утік з країни
Скандальне звільнення керівника театру Лесі Українки. Мінкульт наполягає: Резнікович сам утік з країни
Україна поновила виплати 277 морпіхам, які потрапили в полон через зраду командира
Україна поновила виплати 277 морпіхам, які потрапили в полон через зраду командира
Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня
Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня
«Свобода ґрунтується на хоробрості». Зеленський звернувся до американців у День пам’яті
«Свобода ґрунтується на хоробрості». Зеленський звернувся до американців у День пам’яті
В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)
В окупованому Криму прогриміли вибухи, піднімається дим (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
60K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
44K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
26K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
21K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту