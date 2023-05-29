Росія атакувала Київ ракетами, митрополит Павло під домашнім арештом. Головне за 29 травня

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей у Подільському районі столиці сталося падіння уламків на проїжджу частину, і відбулось загоряння на даху двоповерхової будівлі

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, Міноборони попередило про психологічну операцію ворога, суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу, Україна запровадила санкції проти Ірану. Ці та інші події 29 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами

У Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Міноборони попередило про психологічну операцію ворога

Росія не тільки запускає по Україні ракети для залякування, але паралельно також веде і психологічну війну, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.

Спрут 1С. Хто в Україні досі веде бухгалтерію по-російськи

Українські бюджетні та державні установи продовжують замовляти бухгалтерські програми УБС, KBS, BAS та UA-бюджет, які імовірно лише імітують українські розробки. Схоже, що вони й далі працюють на ядрі російської підсанкційної 1С без гарантій, що держава-агресор не має доступу до даних користувачів.

Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ

Російські ракети по Україні летіли з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були «Іскандери». Вони є різних модифікацій. «Іскандер-М» – це балістична ракета, а є «Іскандер-К» – це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований – дамо пізніше», – сказав Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна запровадила санкції проти Ірану

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Відповідну постанову до парламенту подав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.