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Через російські обстріли уся Харківщина залишилася без світла

Надія Клочко
glavcom.ua
Через російські обстріли уся Харківщина залишилася без світла
Енергетики наразі встановлюють масштаби пошкоджень електромереж на Харківщині
фото з відкритих джерел

Харківська ОВА припускає, що жителі області можуть залишатися без світла принаймні до ранку

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали шість ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

«У нас було два прильоти по Харкову, чотири прильоти по Чугуївському району», – заявив Синєгубов.

За словами посадовця, всі це влучання були у об'єкти енергетичної інфраструктури.

«Наразі світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області», – додав очільник ОВА.

Синєгубов також зазначив, що енергетики наразі встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж.

«У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачанням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику», – зазначив він.

Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

Теги: Харків війна Харківщина Олег Синєгубов

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