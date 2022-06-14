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    Новини

    На Миколаївщині відбувся повітряний бій між ЗСУ та окупантами

    Ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ на півдні - На Миколаївщині відбувся повітряний бій між ЗСУ та окупантами
    Ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ на півдні
    фото з відкритих джерел

    На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій

    На південному фронті російські окупанти сковані в можливостях здійснювати маневри на землі, тож атакують з повітря. Так, 14 червня повітряний бій відбувся на Миколаївщині: врешті українські гелікоптери ухилилися від ракети і ворожий винищувач відступив, економлячи боєприпаси. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    Зазначається, що на лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. За словами командування, ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, має варіант тільки відступити на рубежі оборони. Водночас з повітря окупанти здійснили дві гелікоптерні атаки парами Мі-8 по українських позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

    «В районі Снігурівки (Миколаївської області – ред.) відбувся повітряний бій. З винищувача Су-35 було випущено рекету «повітря-повітря» по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався», – розповіло командування «Південь».

    В ОК зазначили, що протягом доби ворог продовжував спроби вести повітряну розвідку за допомогою безпілотників. ЗСУ збили один «Орлан-10» зранку над Миколаєвом, а згодом ще один квадрокоптер «заземлили вщент» із стрілецької зброї на Херсонщині.

    Загалом на півдні українські військові, зокрема й ракетно-артилерійські підрозділи, за добу знищили 28 окупантів та 10 одиниць техніки, серед якої повітряні «розвідники», гаубиця «Мста-Б», командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки. Також уточнюються результати 2 авіаційних ударів по скупченню живої сили й ворожої техніки на Миколаївщині та Херсонщині.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський.

    До слова, мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина військові Україна боєприпаси повітря окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині відбувся повітряний бій між ЗСУ та окупантами