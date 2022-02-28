Ракетні обстріли Чернігова: горить дитсадок

У Чернігові внаслідок ракетного обстрілу зайнялися будинок, магазин і дитсадок

Окупанти здійснюють обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо, пристрілювання по радіотелецентру Чернігова

Починаючи з 02:00, російські окупанти ведуть обстріли Чернігова. Періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо, пристрілювання по радіотелецентру. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання у три об’єкти.

Зокрема, боєприпаси влучив фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Наразі пожежа ліквідована підрозділом ДСНС.

Крім того, боєприпаси влучив у будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.

Також сталося влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням. На даний час підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв’язку з продовженням обстрілів. Жертв та постраждалих немає.

Раніше повдіомлялося, що сьогодні о 02:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горіли два нижні поверхи.

Внаслідок пожежі постраждала жінка.

До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.



