Ракетні обстріли Чернігова: горить дитсадок
Окупанти здійснюють обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо, пристрілювання по радіотелецентру Чернігова
Починаючи з 02:00, російські окупанти ведуть обстріли Чернігова. Періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо, пристрілювання по радіотелецентру. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання у три об’єкти.
Зокрема, боєприпаси влучив фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Наразі пожежа ліквідована підрозділом ДСНС.
Крім того, боєприпаси влучив у будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.
Також сталося влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням. На даний час підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв’язку з продовженням обстрілів. Жертв та постраждалих немає.
Раніше повдіомлялося, що сьогодні о 02:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горіли два нижні поверхи.
Внаслідок пожежі постраждала жінка.
До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.