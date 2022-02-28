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    У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета (відео)

    У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета (відео)

    Зайнялася пожежа, горять два нижні поверхи

    У центрі Чернігова в житловий будинок влучила російська ракета, спричинивши пожежу. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у Телеграмі.

    «О 02:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижні поверхи. Кількість травмованих наразі не відома», – йдеться у повідомленні.

    До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

    Теги: пожежа будинок ракета
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    У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета (відео)