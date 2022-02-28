Зеленський: наступні 24 години будуть вирішальними для України

Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України

Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Британії і президентом Польщі про актуальну безпекову ситуацію

Президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.

Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих.

Опір українського народу був героїчним, додав прем’єр-міністр.

Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великобританії та союзників.

Поговорив із Прем'єр-міністром @BorisJohnson і Президентом @AndrzejDuda про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, і прем'єр-міністр знову підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України.

Нагадаємо, з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

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