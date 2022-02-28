У теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
фото: Associated Press
Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї
На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, у теробороні закликають до організованого спротиву цивільного населення. Про це інформують у територіальній обороні ЗС України у Facebook.
Як чинити спротив колонам ворога:
- Виставляйте дозори аби бачити рух колон.
- Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.
- Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.
- Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
- Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах – це підбадьорює ваших побратимів.
- Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: «Вас тут чекає тільки смерть» та іншого загрозливого змісту.
- Не бійтеся – вони бояться вас більше.
- Ми переможемо.
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