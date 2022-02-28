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    У теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога

    У теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
    фото: Associated Press

    Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї

    На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, у теробороні закликають до організованого спротиву цивільного населення. Про це інформують у територіальній обороні ЗС України у Facebook.

    Як чинити спротив колонам ворога:

    • Виставляйте дозори аби бачити рух колон.
    • Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.
    • Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.
    • Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
    • Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах – це підбадьорює ваших побратимів.
    • Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: «Вас тут чекає тільки смерть» та іншого загрозливого змісту.
    • Не бійтеся – вони бояться вас більше.
    • Ми переможемо.

    Нагадаємо, з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

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    Теги: війна полон населення комендантська година
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    У теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога