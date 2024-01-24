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Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Руйнувань зазнала освітня установа
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ворожих ракетних ударів

Увечері 23 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України.

Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 осіб, серед них дві дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі.

Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.

За попередньою інформацією, є щонайменше дев’ять постраждалих.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС

На місці події працювало шість одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Також зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області.

 

Теги: Харків окупанти ДСНС війна рятувальники ракета

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