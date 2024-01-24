Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)

Рятувальники ліквідували наслідки вечірніх ворожих ракетних ударів

Увечері 23 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 осіб, серед них дві дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі.

Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, є щонайменше дев’ять постраждалих.

7 фото На весь екран











фото: ДСНС

На місці події працювало шість одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Також зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області.