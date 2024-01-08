Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
На промислових обʼєктах Харкова виникла пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вогнеборці гасять пожежу на місці влучання

Сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

«Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка», – написав мер.

За його словами, пожежу вже гасять рятувальники, а з пораненою працюють медики.

Нагадаємо, що рано-вранці 8 січня під час повітряної тривоги через ракетну атаку прогриміли вибухи у Харкові та області. 

Крім того, вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи. Ракетних ударів зазнало і Запоріжжя.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів. А Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

Як повідомлялося, ввечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову.

Теги: Харків обстріл поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
2 сiчня, 12:41
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
2 сiчня, 10:12
Пошуково-рятувальна операція триває.
День жалоби у Києві: кількість загиблих унаслідок атаки 29 грудня зросла
1 сiчня, 07:35

Події в Україні

РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
65K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
50K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
44K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
38K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
35K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
6 сiчня, 07:48

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua