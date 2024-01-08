РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
Вогнеборці гасять пожежу на місці влучання
Сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.
«Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка», – написав мер.
За його словами, пожежу вже гасять рятувальники, а з пораненою працюють медики.
Нагадаємо, що рано-вранці 8 січня під час повітряної тривоги через ракетну атаку прогриміли вибухи у Харкові та області.
Крім того, вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи. Ракетних ударів зазнало і Запоріжжя.
Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів. А Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.
Як повідомлялося, ввечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову.
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