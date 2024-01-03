Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч

Увечері 2 січня окупанти завдали ударів по Харкову

Увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. У російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Обстріл Харкова

Увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. Про це інформує «Суспільне».

На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

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Увечері 2 січня російські загарбники знову почали обстрілювати Харків.

Міський голова пізніше уточнив, що є приліт у місті. «Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців», – повідомив Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Про постраждалих інформація не надходила. Є пошкодження освітньої установи.

«Бавовна» у Білгороді

Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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Гладков заявив, що Білгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки. Він також закликав місцевих жителів пройти до укриттів.

«Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або інше безпечне місце», – сказав він.

Гладков заявив, що над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО. За його словами, в області нібито збито 9 повітряних цілей.

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«У місті є пошкодження в приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибито вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі в трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю», – додав він.

У ніч на середу, 3 січня, у російському Білгороді знову лунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Білгорода нібито «збито кілька повітряних цілей».

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«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки зараз немає», – написав він у телеграмі.

За словам Гладкова, під обстріл потрапило село Солоті Валуйського міського округу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У двох приватних домоволодіннях вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби на місці. Триває обхід території.

Близько 6-ї години ранку у Білгороді знову завили сирени. Гладков повідомив про ракетну небезпеку.

Уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський в ефірі телеканалу TVP Info.

«Ми повинні зберігати ембарго, доки не домовимось про умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту, при одночасному використанні транзитних шляхів за межами Польщі», – сказав міністр.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні, але їй потрібні норми щодо квот і перехідних періодів.

«Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участю ЄС», – додав Чеслав Сєкєрський.

Чеслав Сєкерський вважає, що експорт українського зерна має йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський.

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Вибухи у Севастополі

У ніч проти 3 січня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали потужні вибухи. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв.

Розвожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета. З його слів, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явилися два великі стовпи диму.

Також мешканці пишуть в соцмережах, що два потужні вибухи чули від Севастополя до села Зуя.

«У Бахчисараї будинки тремтіли», – пише один із місцевих.

Коли Захід розпочне конфіскацію російських активів на користь України

Країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Міністр вказав, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України. За його словами, Україна активно намагалася прискорити роботу партнерів над цією ініціативою починаючи з 2023 року. Це стане одним із головних завдань у поточному році.

«Тепер ми на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто, мають бути створені єдині правила для країн ЄС та G7», – уточнив Кулеба.

Глава МЗС роз'яснив, що третій етап – передача російських активів Україні – розпочнеться після схвалення відповідної правової рамки.

У міністра також запитали, коли саме розпочнеться процес конфіскації активів РФ на користь України.

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«Це 2024 рік. Скажу так, коли приймуть, тоді і запрацює. Восени минулого року ми були далеко від прийняття цієї рамки, а зараз на рівні G7 і ЄС обговорюється схвалення конкретних норм. Ми наблизилися до створення цього правового регулювання для передачі російських активів», – відповів Кулеба.

Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє сайт глави держави.

Під час розмови лідери обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку РФ з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед».

«Поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети «Кинджал». Погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США», – написав очільник Офісу президента.

Єрмак подякував команді президента США, Джо Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом необхідного пакета допомоги Україні.

Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на масовані атаки РФ по Україні, підкресливши, що РФ буде нести відповідальність за свої воєнні злочини. Про це він написав в соцмережі X.

Боррель зазначив, що Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру.

«Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочин. Ми стоїмо з Україною», – заявив він.

Нагадаємо, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.